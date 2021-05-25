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25.05.2021 09:47
Рубрика: Происшествия

СК объявил о завершении расследования уголовного дела серийного маньяка

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела серийного маньяка. То, что творил этот человек, на языке следствия называется "сериями запрещенных законом общественно опасных деяний". Совершал преступления он по всей стране, поэтому дело вел центральный аппарат Следственного комитета. Кроме уголовных статей про насилие, фигуранту дела вменили еще и грабеж.

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Страшная серия преступлений, по версии СК, началась еще в августе 2016 года в Самаре. Там мужчина, угрожая 17-летней девушке убийством, совершил "насильственные действия сексуального характера", а потом ограбил. Быстро перебрался во Владимир и там в сентябре напал на девушку. Успел уехать в Санкт-Петербург, где в октябре, угрожая убийством, напал еще на одну жертву.

В ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что серия была раскрыта "благодаря грамотной следственной работе во взаимодействии следователей и криминалистов СК России". Проведено очень много экспертиз, которые однозначно сказали, что поймали того, кто все это совершил.

Но Судебная психиатрическая экспертиза сделала вывод - "в момент совершения общественно опасных деяний психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими". Проще говоря, маньяк больной на голову человек и его отправят в больницу. Но это должен решить суд. Уголовное дело сегодня с утвержденным постановлением уже направлено в суд.

В таких случаях, по закону, маньяк сядет не в тюрьму, а в закрытую больницу. Если выздоровеет - его будут судить. Если нет - останется там до конца жизни.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет

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