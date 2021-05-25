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25.05.2021 21:08
Рубрика: Экономика

Деньги - в топку

Смогут ли страны "Большой семерки" отказаться от угля
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Решение стран "Большой семерки" полностью отказаться от использования угля в качестве топлива серьезно не отразится на экспорте угля из России. Более того, маловероятен скорый отказ от угля крупнейших экономик мира США и Китая.

В кризисном для энергоресурсов 2020 году мировое потребление угля упало на 7%, или более чем на 500 млн тонн по сравнению с рекордным 2018 годом, когда оно составило 7,74 млрд тонн. При этом, несмотря на решения стран "Большой семерки", ожидается, что в 2021 году спрос на уголь вырастет на 2,6%. А к 2025 году составит около 7,4-7,5 млрд тонн. То есть какого-либо значимого падения потребления угля в мире пока не предвидится. Снижение спроса на уголь в Европе с лихвой компенсируется его ростом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Фото: РИА Новости
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"Сейчас угольные электростанции обеспечивают выработку немногим менее 40% от всей электроэнергии - соответственно, одномоментный вывод из эксплуатации такого объема мощностей невозможен. Это приведет к дефициту электроэнергии в ряде крупнейших экономик мира, в том числе для стран G7", - говорит директор департамента консалтинга "Делойт", СНГ Павел Евтеев.

Показателен и список стран лидеров по потреблению угля - Китай (51,7% от общемирового потребления 2019 года), Индия (11,8%) и США (7,2%). Причем в десятку входят также Германия и Япония, являющиеся, как и США, членами "Большой семерки". В энергобалансе стран АТР на долю угля приходится 47% генерации энергии. В ближайшие 10-15 лет полный отказ от угля в США и особенно в Китае и Индии маловероятен, так как эти страны в значительной степени используют уголь в своем энергобалансе, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. По его мнению, отказ от угля в большей степени касается европейских стран.

США также планируют постепенно сокращать долю угольной генерации. Но события прошлой зимы, когда в период холодов возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не смогли справиться с выработкой электричества, могут привести к некоторой корректировке этих планов.

Российский экспорт угля уже переориентирован на Восток 

Несмотря на декларируемые планы и прогнозируемое увеличение выработки за счет ВИЭ, объемы угольной генерации в среднесрочной перспективе радикально не изменятся, хотя ее доля будет постепенно сокращаться, считает Евтеев.

Но снижение потребления угля в Европе и США почти никак не отразится на экспорте его из России. Наш экспорт угля уже переориентирован на восток, поэтому серьезного влияния на его объемы эти планы не окажут, подчеркнул Макаров.

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