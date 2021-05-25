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25.05.2021 18:20
Рубрика: Общество

Спасенных в столице краснокнижных птиц выпустили на волю

Текст: Ирина Огилько
Во вторник, 25 мая, в новой Москве на территории орнитологического заказника выпустили на волю занесенных в "Красную книгу Москвы" одиннадцать хищных ночных и дневных птиц - ястребов, неясытей, сов, а также семь водоплавающих - различных уток. Выпускали их специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а помогали в этом корреспонденты "РГ".

В Яхроме в семь часов утра специалисты центра реабилитации диких животных при департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы подготовили 18 птиц для перевозки. Каждого пернатого посадили в персональный контейнер, затем их загрузили в легковую машину. И через пять часов пути выгрузили недалеко от деревни с поэтичным названием Безобразово в ТиНАО. Как говорят специалисты, они давно облюбовали это болотистое место орнитологического заказника: здесь далеко до жилых построек, нет интенсивного движения транспорта, обширные лесные массивы и водно-болотные угодья, где пернатым легко прокормиться.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Все эти птицы попали к нам птенцами весной. Москвичи ведь очень сердобольные, поэтому увидев, как им кажется, раненую, больную, потерявшуюся или просто испуганную дикую птицу или птенца, они тут же звонят на единую "горячую линию". На место выезжают наши специалисты, - рассказывает "РГ" начальник отдела сохранения видов и биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. - Тех, кто сильно пострадал, например, сломал крыло, обратно в природу, как правило, не отпускаем, пернатый может не прижиться. У этих 18 птиц серьезных травм не было: скорей всего, они выпали из гнезда или потерялись. За несколько месяцев проведенных у нас они подросли, адаптировались и одичали, и мы решили их выпустить. Такой эксперимент проводим впервые. Обычно подобные выпуски происходят только осенью, когда животные и птицы стали уже взрослыми, откормились. Но, надеемся, что эти молодые пернатые приживутся. Сейчас в естественных условиях много еды, погода хорошая".

Первыми из коробок достали двух ястребов и, подбросив кверху, выпустили. Две серых неясыти, видимо устав от дороги, яркого солнца и шума журналистов, испугались и вместо ближайших кустов полетели на припаркованные машины. Выпустив всех хищников, а среди них были и ушастая сова, и длиннохвостые неясыти, стали выпускать лысуху и уток в реку Поляницу.

Корреспонденту "РГ" доверили выпустить селезня. Птица, оказавшись на воле, долго крякала и быстро прибилась к выпущенной до этого крякве. Специалисты отметили, что хотя бы эти городские утки будут питаться нормально, а не выпрашивать на пруду вредного для них хлеба.

Когда все коробки опустели, оказалось, что одна из неясытей не улетела. Ее погрузили в контейнер и повезли обратно в Яхрому. "Птица откормится и повзрослеет, может, по осени ее выпустим. Среди претендентов на осенний выпуск есть уже несколько лис. Посмотрим, может, еще кого-то из 555 птиц и животных центра удастся вернуть в естественную среду", - рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Кстати, если вы заметили диких птиц или животных, которым нужна помощь, позвоните на единый номер "горячей линии" Москвы (495) 777-77-77.

Общество Природа РГ-Фото

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