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25.05.2021 01:30
Рубрика: Экономика

Специалист рассказал, почему нельзя хранить свои пароли в браузере

Текст: Иван Черноусов
Многие пользователи хранят пароли от сайтов в браузере, но на самом деле это далеко небезопасно. О том, почему не стоит так делать, "РГ" рассказала Елена Агеева, старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет".
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Когда пользователь сохраняет пароль в браузере, сервис по проверке безопасности пароля сравнивает этот пароль с записями в базах скомпрометированных учетных данных (как, например, база Have I Been Pwned) и другими паролями пользователя для различных ресурсов, который тот ранее также сохранил в браузере", - говорит эксперт.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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По словам специалиста, функциональность проверки надежности сохраняемых паролей является удобным инструментом для пользователей, однако далеко не безопасным. "При сохранении паролей в браузере подобные сервисы могут осуществлять их передачу и дальнейшее хранение на своих серверах. При этом неизвестно, является ли сам сервис безопасным".

Кроме того, эксперт добавила, что пароли в браузере хранятся в открытом виде. "Если злоумышленник получит доступ к устройству, он сможет воспользоваться сохраненными пользователем паролями", - предупреждает она.

Поэтому хранить пароли в браузере (даже если это открывает возможность использования функционала по проверке надежности) небезопасно, резюмирует Агеева.

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