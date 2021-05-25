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Спецвыпуск сериала "Друзья" официально выйдет в России

Новости
    25.05.2021, 16:38
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Специальный выпуск сериала "Друзья" от HBO Max в России будет представлен в онлайн-сервисе "КиноПоиск HD". Об этом сообщается в Telegram-канале "КиноПоиска".

Фото: kinopoisk.ru
У сериала "Сёгун" с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ будет ремейк

Премьера часового ностальгического эпизода "Друзья: Воссоединение" в нашей стране состоится 27 мая. Для пользователей с подписками "Амедиатека" или "Плюс Мульти" просмотр будет бесплатным.

В спешле исполнители главных ролей - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - вновь соберутся вместе, чтобы вспомнить интересные истории со съемок и поделиться своими эмоциями.

Кроме того обещано участие приглашенных звезд, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие.

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