Спецвыпуск сериала "Друзья" официально выйдет в России

Специальный выпуск сериала "Друзья" от HBO Max в России будет представлен в онлайн-сервисе "КиноПоиск HD". Об этом сообщается в Telegram-канале "КиноПоиска".

Премьера часового ностальгического эпизода "Друзья: Воссоединение" в нашей стране состоится 27 мая. Для пользователей с подписками "Амедиатека" или "Плюс Мульти" просмотр будет бесплатным.

В спешле исполнители главных ролей - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - вновь соберутся вместе, чтобы вспомнить интересные истории со съемок и поделиться своими эмоциями.

Кроме того обещано участие приглашенных звезд, среди которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие.