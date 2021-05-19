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Вышел трейлер новой серии ситкома "Друзья"

Новости
    19.05.2021, 21:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Вслед за трогательным, конечно, но малоинформативным тизером стриминг HBO Max представил и полноценный трейлер многострадального специального эпизода ситкома "Друзья". Выйти он должен был еще год назад, но пандемия и тут навредила.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик помещен на YouTube-канале сервиса и представляет собой настоящее "Радио "Ностальжи", в рамках которого наконец-то собрались в кучку все главные герои шоу (Мэттью "Чендлер" Перри, напомним, желаниями долгое время не горел, заявляя, что ему и театра хватает), а также некоторые второстепенные.

В итоге актеры, сидя на прославленном диване, предаются теперь воспоминаниям о работе над сериалом и встречают массу почтенных гостей (Леди Гага, Джастин Бибер, Кит "Джон Сноу" Харингтон и так дальше) - за гонорары, на минутку, в 2,5 миллиона долларов (как гласят некоторые источники).

Говорят, хорошие, мол, были денечки. Что особо славно звучит, если вспомнить, что тот же "Чендлер", по его же признаниям, пару сезонов не помнит вообще, так как непрерывно был под воздействием противозаконных субстанций.

Премьера - 27 мая.

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