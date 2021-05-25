В преддверии финала программы ипотеки с господдержкой, которая должна завершиться 1 июля, спрос на жилье и ипотечные кредиты заметно растет. Банки стимулируют его дополнительным снижением ставок.

После традиционного сезонного "провала" ипотеки в январе объемы кредитов с каждым месяцем бодро увеличиваются. В апреле россияне оформили ипотеку на 560 млрд руб., сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Это сопоставимо с рекордными за всю историю отечественного рынка объемами выдачи в декабре 2020 года (560,11 млрд руб.). Правда, по количеству кредитов апрель рекорды не бьет - квартиры в ипотеку, по данным ЦБ, купили 195 тыс. россиян, тогда как в декабре их было выдано 211 тыс. Причина этого, по-видимому, в заметном подорожании жилья. Впрочем, по данным ЦБ, растет, скорее, интерес к ипотеке в целом. Выдачи же льготной ипотеки в апреле практически не изменились по сравнению с мартом.

Продажи держатся на высоком уровне и, хотя сейчас ажиотажа нет, вырастут к финалу программы, отмечают в банке ВТБ. Об оживлении интереса к ипотеке с господдержкой говорят и в Сбербанке. Банки эту активность поощряют. За первую неделю мая средняя ставка крупных банков снизилась на 0,02 процентных пункта, до 5,75%. Во вторник Сбербанк объявил о снижении еще на 0,2 п.п. - для регистрирующих сделку в электронном виде.

Активность покупателей сейчас находится на уровне конца прошлого года, когда на рынке традиционно заключается наибольшее число сделок, говорит гендиректор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. В правительстве уже несколько месяцев обсуждается дальнейшая судьба льготной ипотеки. ЦБ из-за роста цен на жилье выступал за продление программы только в отдельных регионах.

В любом случае, независимо от дальнейшей судьбы льготной ипотеки, цены на квартиры в ближайшей перспективе не снизятся, если в два-три раза не вырастет ввод жилья, считает коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко. Только тогда застройщикам придется опускать цены, чтобы соблюдать график продаж, оговоренный с банком. "А если крупная компания дает скидки, то рынок моментально подстраивается и эта тенденция распространяется и на остальных", - говорит Коваленко.

Застройщики ориентируются на нынешний высокий спрос, но пока не успевают за ним, отмечают эксперты. Так, в апреле на массовом рынке новостроек в Москве было наименьшее число квартир в продаже с 2015 года, отмечает Перлин: около 900 корпусов против, например, 1200 в 2018 году.

Активность покупателей на ипотечном рынке такая же, как в конце 2020 года, когда был зафиксирован исторический рекорд выдачи жилищных кредитов

Продажи новых квартир застройщики начинают дозированно, наблюдая за поведением рынка, чтобы не допустить снижения цен резким ростом объема предложения, считает директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Диваков. При этом средняя цена на новостройки только в мае выросла на 3% по сравнению с апрелем. Тогда как суммарно с января по начало мая 2021 года цены увеличились всего на 4%, говорит Диваков. Если программу не продлят, банки будут запускать совместные с девелоперами программы льготного кредитования, отмечают в Росбанке. Сейчас уже идет их активная проработка.

Спрос и приложение

Москвичи с каждым месяцем берут все больше ипотечных кредитов - в апреле столичное управление Росреестра зарегистрировало их почти 13 тысяч. Отставание от прошлогоднего декабря составило всего 69 договоров, а ведь тогда был поставлен рекорд за все время учета ипотечного кредитования в городе. В чем причина столь бурного роста?

Эксперты говорят, что основным фактором остается льготная ипотека - горожане спешат купить квартиру со ставкой по кредиту в районе 6%. Этот ажиотаж только подогревают банки и застройщики - они запускают совместные программы, где предлагают совсем уж удивительные ставки - порой около 3%.

А купить квартиру, как и подать заявку на кредит, можно не выходя из дома - на сайте или в мобильном приложении. И покупатели, несмотря на выросшие за последний год цены на жилье, продолжают инвестировать в квадратные метры.

"Как и в прошлом году, мы наблюдаем поступательный рост количества сделок в преддверии окончания льготной ипотеки. Начиная с февраля их число от месяца к месяцу растет в среднем на 19%", - говорит глава Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В этом году, впрочем, высокий спрос на ипотеку отмечают не только в апреле - всего за четыре месяца москвичи оформили почти 40 тысяч займов на жилье. Это на 44% больше, чем в январе - апреле 2020 года и на 36% больше, чем в 2019-м.

С одной из главных своих задач - поддержкой строительной отрасли - льготная ипотека в столице справляется. Объем ввода недвижимости в Москве в марте превысил показатели 2020 года на 6,5%. А всего за первый квартал в столице сдали более 1,1 млн "квадратов" - это 6,4% от общероссийского показателя и второй результат в стране. Больше - только в Московской области, где спрос во многом тоже формируют москвичи.

"С начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных кредитов, - говорит заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По состоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тыс. кредитов на общую сумму в 399,1 млрд руб., или 28% от общего объема выданных в России льготных кредитов".

Риелторы прогнозируют, что ажиотаж на рынке новостроек и ипотеки будет только нарастать вплоть до июля, когда должна завершиться программа льготной ипотеки. Без нее ставки по кредитам поползут вверх, а потому покупатели хотят компенсировать выросшие цены на жилье хотя бы низкими процентами. "Скорее всего, мы еще увидим новые рекордные значения числа сделок в мае и июне", - прогнозирует управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Подготовил Александр Мелешенко

Кстати

В "старых" границах Москвы больше не осталось административных округов, где квадратный метр в новостройках стоил бы в среднем меньше 200 тыс. руб. Последним округом, где еще в марте средние цены держались на уровне чуть ниже 200 тыс., был ЮЗАО, но и там в апреле ценник вырос до 210 тыс. руб., говорит Литинецкая.