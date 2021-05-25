Получить кредит под два процента или социальные выплаты для покупки нового жилья - эти региональные программы разработали специально для переселенцев из аварийных домов. О них "РГ" рассказал председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Сергей Степашин: Недавно в Тульской области объявили о запуске льготной программы "Ипотека для переселения под 2% годовых". Фото: Сергей Куксин/РГ

Сергей Вадимович, судя по темпам расселения аварийного жилья, многие регионы идут с опережением. Опыт каких, на ваш взгляд, надо активно распространять?

Сергей Степашин: Ничего нового тут не скажу. Пример нужно брать с тех, кто хорошо работает. Продуманное планирование, четкое исполнение и контроль за каждым этапом программы. Это общие для всех принципы успешной работы.

Но есть и индивидуальные. То, что поможет и другим.

Сергей Степашин: Действительно, некоторые регионы уже по своим программам расселяют аварийное жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года. И мы с интересом наблюдаем за их опытом, который могут взять на вооружение другие регионы.

Например, в Пермском крае гражданам, переселяемым из аварийного жилья, кроме выкупной стоимости за изымаемые квартиры предоставляют еще и социальные выплаты на приобретение новых жилых помещений. В регионе изучили судебную практику, которая сформировалась за время, что работает программа. И выявили основные причины отказа граждан от переселения из аварийных домов.

Тогда и был запущен пилотный проект по социальным выплатам, которые можно потратить только на покупку жилья. Некоторые участники программы добавляли свои средства, чтобы выбрать жилье получше. Практика первого года показала, что в Перми количество судебных исков, связанных с переселением, сократилось в 13 раз.

А буквально недавно в Тульской области объявили о запуске льготной программы "Ипотека для переселения под 2% годовых". Она как раз рассчитана на жителей аварийных домов. Максимальный размер займа, который будет предоставляться на срок от 3 до 30 лет, составит не более 2 миллионов рублей. Нанимателям, которые не имеют другого жилья, пригодного для проживания, предоставят еще и социальную выплату - не более 300 тысяч рублей - для первоначального взноса.

Такие программы - ощутимая нагрузка на бюджеты. Не все регионы ее потянут. А есть что-то менее затратное?

Сергей Степашин: Совсем без затрат в любом случае не обойтись. Но есть еще вариант - поддержка и развитие строительного комплекса. Создание региональных компаний позволяет успешно решать массу задач, в том числе по возведению качественного жилья в малых городах и труднодоступных населенных пунктах. Кроме того, развитый строительный комплекс дает рабочие места жителям региона.

В Кировской области переселять жильцов аварийных домов стараются в новостройки. Но есть проблема. Свободной земли под жилую застройку у области и муниципалитетов практически нет. А федеральные земли получить невероятно сложно. Как быть?

Сергей Степашин: Вопросы, связанные с федеральными землями, решают соответствующие федеральные ведомства. Насколько нам известно, это не должно вызывать таких затруднений. Надо разбираться с каждым конкретным случаем.

Фонд ЖКХ готов помочь?

Сергей Степашин: Разобраться с ситуаций, проконсультировать, пожалуй, можем.

В Красноярском крае тоже хотят ускориться. Но здесь другая проблема. Из-за пандемии снизились доходы бюджета. Теперь, считает депутат Госдумы Сергей Натаров, "нужна поддержка федерального бюджета". Такой вариант обсуждается?

Сергей Степашин: Сразу скажу, оказание дополнительной финансовой помощи для выполнения программ расселения аварийного жилья не планируется.

Пандемия отразилась на многих отраслях экономики, но на строительной - в наименьшей степени. В некоторых регионах были временные ограничения на строительные работы, на привлечение работников. Но, по нашим оценкам, они лишь в незначительной степени повлияли на реализацию проектов расселения. Целевые показатели по итогам года были перевыполнены в два раза.

То есть вы считаете, помощи итак вполне достаточно?

Сергей Степашин: Да. Напомню, уровень софинансирования из федерального бюджета программ расселения изначально был беспрецедентным: в среднем 87,45 процента. Нагрузка на региональные бюджеты минимальна.

На реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда", направлено более 464 миллиардов рублей. Из них доля региональных бюджетов - 50,9 миллиарда.

Но, может, какие-то законодательные поправки все-таки не помешали бы, чтобы активнее двигалась очередь на переселение из "аварийки"?

Сергей Степашин: Законодательство в строительной сфере меняется. Это позволяет расширять механизмы и инструменты для расселения аварийного жилья.

В 2020 году вступил в силу свод правил "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно работоспособного технического состояния". А в ближайшее время приказом Минстроя России будет утвержден порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Такие дома можно будет включать в проекты комплексного развития территорий жилой застройки.

С этого года, напомню, у всех регионов появилась возможность расселять аварийное жилье в рамках механизмов комплексного развития застроенных территорий. Это позволяет на месте деградирующей застройки создать новую городскую среду. Возводить современные дома, социальную и инженерную инфраструктуру, обновит коммуникации, благоустроить общественные пространства. В итоге - повысится комфорт и качество жизни людей.

Также закон в рамках комплексного развития территорий дал регионам право привлекать к расселению частные инвестиции. Кстати, это не что иное, как попытка использовать успешный опыт Якутии, Новосибирской, Свердловской областей и других регионов.

В одном из интервью "РГ" вы сказали, что давно назрела необходимость законодательно дать возможность жильцам аварийных домов переезжать в индивидуальное жилье.

Сергей Степашин: Такой опыт есть в Белгородской области. И я на него тогда ссылался. Сейчас многие предпочитают жить в своем доме, особенно в сельской местности. И я по-прежнему уверен, что это очень перспективное направление. Но, к сожалению, пока на законодательном уровне оно не обсуждается.