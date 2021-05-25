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25.05.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Долги надо возвращать

КС РФ обязал руководителей ликвидированных компаний отвечать перед кредиторами
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Владелец ликвидированной компании должен отвечать перед кредиторами своим имуществом. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучив особенности правоприменительной практики статьи 3 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
В решении КС подчеркивается, что осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Фото: Сергей Николаев/РГ В решении КС подчеркивается, что осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Фото: Сергей Николаев/РГ
В решении КС подчеркивается, что осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Фото: Сергей Николаев/РГ

С жалобой на невозможность законной защиты своих прав в КС обратилась жительница Челябинска Галина Карпук. В 2017 году она хотела установить новые межкомнатные двери и заказала их у ООО "Установка +", заплатив аванс - более 60 тысяч рублей. Когда заказчице привезли не тот товар и отказались возвращать деньги, женщина обратилась в суд. Общая сумма, включая неустойку и компенсацию морального вреда, составила уже 172 тысячи рублей. Но решение суда не исполнено до сих пор - меньше чем через год компания-продавец была исключена из ЕГРЮЛ как недействующая. Возложить субсидиарную ответственность на владельцев суд отказался, поскольку посчитал, что факты непредоставления отчетности и отсутствие операций "не свидетельствуют о недобросовестных действиях директора и учредителя общества". Галина Карпук полагает при этом, что отсутствие отчетности - и есть доказательство неисполнения экономическим субъектом своих обязанностей по ведению бухгалтерского учета. Если компания была ликвидирована как положено, в том числе через процедуру банкротства, руководителям пришлось бы отвечать по неисполненным обязательствам и уж тем более по решению суда. Сделав все "по-тихому", они фактически лишили кредиторов возможности восстановить свои права.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В постановлении КС оспоренная норма признана соответствующей Основному Закону. Но учитывая, что статья 17 гласит: "Осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц", суд отдельно указал, как следует применять ее положения. При наличии долгов ненадлежащая ликвидация юрлица "может свидетельствовать о намеренном пренебрежении контролирующими лицами своими обязанностями, попытке избежать рисков привлечения к субсидиарной ответственности, приводит к подрыву доверия участников гражданского оборота друг к другу, дестабилизации оборота".

Суды не вправе требовать от кредиторов доказывания неразумности или недобросовестности действий владельцев или акционеров компании: те объективно не имеют доступа к внутренним документам. Доказанный факт наличия убытков должен быть основанием для объяснений в суде, законность своих действий будет доказывать владелец фирмы.

Если на момент исключения общества из реестра исковые требования кредитора удовлетворены судом, в системе действующего правового регулирования "необходимо исходить из предположения о том, что именно бездействие привело к невозможности исполнения обязательств перед истцом - кредитором общества, пока на основе фактических обстоятельств дела не доказано иное", указал КС, то есть суду следует возложить долги общества на владельца - физическое лицо. Дело Галины Карпук подлежит пересмотру.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Право Административное право Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд Комментарии к документам

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