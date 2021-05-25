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25.05.2021 17:01
Рубрика: Общество

Таинственный гигантский геоглиф обнаружен в индийской пустыне Тар

Текст: Денис Передельский
Фото: Yohann Oetheimer, Archaeological Research in Asia Фото: Yohann Oetheimer, Archaeological Research in Asia
Фото: Yohann Oetheimer, Archaeological Research in Asia

Французские исследователи, отец и сын Карло и Йохан Этхаймер, обнаружили в индийской пустыне Тар несколько протяженных участков земли, покрытых огромными извилистыми линиями. В совокупности найденная гигантская спираль может быть признана самым крупным геоглифом мира.

Фото: University Photographer Jason Halley/California State University, Chico
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Исследование опубликовано в журнале Archaeological Research in Asia, а коротко о нем рассказывает New Scientist. Огромная спираль и другие фигуры были обнаружены на территории пустыни Тар в Индии.

Рисунки заметили исследователи, которые специализируются на изучении спутниковых снимков Земли. Еще в 2016 году они обратили внимание на странные волнообразные линии, которые кто-то словно выцарапал на поверхности.

Эти линии расположены на нескольких соседних участках земли и зачастую располагаются параллельно. Увидеть их можно только с большой высоты. Ученые убедились в этом, обследовав заинтересовавшую их территорию при помощи беспилотного летательного аппарата.

Как пишут авторы работы, тщательное исследование индийской пустыни Тар позволило идентифицировать восемь участков в районе Джайсалмер, возле деревни Боха. На них и расположены четкие геометрические линии, напоминающие знаменитые геоглифы пустыни Наска в Перу.

Согласно представленному описанию, с высоты птичьего полета хорошо видны две исключительные в своем роде геометрические фигуры: гигантская спираль, примыкающая к рисунку в форме змеи. Они соединены большим количеством извилистых линий.

Фото: Inrap
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По оценкам исследователей, только эта композиция занимает площадь 20,8 га. Совокупная длина ее линий превышает 24 км, а в целом исследователи задокументировали в пустыне Тар линии общей протяженностью около 48 км. По своим размерам индийские рисунки значительно превосходят геоглифы пустыни Наска.

При выходе на место ученые обнаружили три мемориальных камня, которые расположены в ключевых точках изображений. По их мнению, это свидетельствует о том, что для создания гигантского и сложного дизайна использовались планиметрические знания.

"Мы обнаружили признаки, позволяющие предположить, что этим линиям может быть не менее 150 лет, - пишут авторы в своем исследовании. - Возможно, они связаны с окружающими их индуистскими памятными камнями. Отсутствие видимости с земли поднимает вопрос об их функции и значении".

Ученые отмечают, что на данный момент найденные геоглифы являются крупнейшими из когда-либо обнаруженных в мире, причем на Индийском субконтиненте подобные гигантские изображения найдены впервые.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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