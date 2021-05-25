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25.05.2021,  
10:00
Текст:  Майя Бирюкова

The Drive оценил развертывание Ту-22М3 в Сирии

Появление российских бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим заставило западных военных экспертов задуматься о возможности более масштабного развертывания этих самолетов в Сирии.

Перспективы Ту-22М3 в Сирии оценил автор The Drive Томас Ньюдик. Он упоминает проведенные на авиабазе работы по расширению взлетно-посадочной полосы, которые позволяют принимать большие самолеты.

Фото: Пресс-служба ВПК/РИА Новости
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Ранее в Минобороны РФ сообщили о прибытии трех Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим. В ведомстве пояснили, что после выполнения учебных задач по освоению нового воздушного пространства бомбардировщики вернутся в Россию.

Томас Ньюдик приводит данные о боевых вылетах Ту-22М3 над Сирией. Автор пишет, что в САР Ту-22М3 чаще использовали неуправляемые боеприпасы, хотя способны нести и тяжелые управляемые ракеты класса "воздух-поверхность".

Ключевое преимущество данного бомбардировщика, по мнению автора The Drive, - его большая полезная нагрузка. Если самолеты будут эксплуатироваться напрямую с базы Хмеймим, то бомбовую нагрузку можно увеличить, равно как и скорость вылетов. Но это будет зависеть от количества развернутых самолетов.

Полноценное развертывание Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим, пишет Томас Ньюдик, позволит провести полноценные испытания модернизированной версии бомбардировщика в боевых условиях. Кроме того, размещение бомбардировщиков в Сирии укрепит влияние России в Средиземноморье. Если размещение окажется успешным, то Россия может отправить в Сирию и другие бомбардировщики-ракетоносцы, пишет The Drive.

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