Ученые предупредили о новых опасных вирусах

Вирусологи рассказали о риске появления нового опасного для людей вируса. Так, кроме коронавируса, наблюдались и вспышки других заболеваний: вирусов Зика и Эбола, свиного гриппа, напомнил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Потенциально опасны и другие вирусы, например, вирус оспы обезьян. Это не означает, что надо паниковать. Надо планомерно работать", - пояснил эксперт в комментарии Ura.ru.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что оспа обезьян входит в перечень потенциально опасных инфекций, но риск передачи этого заболевания довольно низкий. Оспа обезьян не очень тяжела для человека, и пока случаи заражения были единичными. Кроме того, есть эффективная вакцина от натуральной оспы.

"Однако ее необходимо совершенствовать. Поскольку существующая вакцина очень эффективна, но очень реактогенная, ряд ученых продолжает работать", - сказал Чепурнов.

Ранее эксперт рассказала, какие последствия могут быть после перенесенного коронавируса.