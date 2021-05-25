Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью

Власти Украины заявили о прекращении с 26 мая авиационного сообщения с Республикой Беларусь. Такое решение принял кабинет министров Украины на состоявшемся внеочередном заседании.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, авиакомпаниям Украины с 00:00 указанной даты запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Государственной погранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих в Беларусь или из Беларуси в таможенных пунктах аэропортов.

"Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - заявил Шмыгаль.