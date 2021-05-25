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25.05.2021 11:10
Рубрика: Общество

На Земле начался мощный ураган из магнитных бурь

Текст: Наталья Граф (Омск)

25 мая нашей планете начнется череда магнитных бурь. Космический мониторинг зарегистрировал резкий рост солнечной активности.

Фото: AP Photo/Ben Margot
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- Пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за 2 суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек, - сообщает ФИАН.- Часть произошедших вспышек сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе вдоль линии Солнце-Земля, в направлении на нашу планету.

По прогнозам специалистов, первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землей произойдет сегодня, 25 мая, около 10 часов вечера. А ядро выброса достигнет нашей планеты 26 мая, около 4 часов утра. Именно в этот период ожидается ураган магнитных бурь продолжительностью от трех до шести часов.

Ожидается, что магнитное поле стабилизируется после 27 мая.

Общество Космос

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