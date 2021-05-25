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25.05.2021 15:18
Рубрика: В мире

В Австрии подсчитали потери от пандемии до 2024 года

Текст: Александр Саможнев

Потеря благосостояния из-за коронавируса в Австрии составит 140 миллиардов евро в период с 2020 по 2024 год. Общие расходы с учетом вложений государства на стабилизацию ситуации будут исчисляться в 175 миллиардов евро. Для расчета прогнозы роста до кризиса сравнивались с прогнозами после начала пандемии, говорится в исследовании австрийской торгово-промышленной палаты.

Фото: EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
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"Даже если окончание блокировок, как мы надеемся, станет сигналом к началу процесса наверстывания упущенного, кризис будет стоить нам экономического роста и доходов в ближайшие годы", - цитирует газета Kurier экономиста Ханно Лоренца.

По его словам, 2020 вошел в историю как год с самым сильным экономическим спадом (6,6%) за всю послевоенную эпоху. Даже в 2024 году объем валового внутреннего продукта будет на 20 миллиардов евро ниже, чем это было до пандемии.

Отмечалось также, что снятие правительством некоторых ограничений на прошлой неделе уже оказало положительное влияние. По данным Института экономики, это привело к дополнительному недельному обороту в размере около 325 миллионов евро. Свой вклад внесли предприятия гастрономии, поставщики и субподрядчики, а также искусство, развлечения и отдых. При дальнейшем ослаблении можно ожидать увеличения оборота. О высоком уровне ожидания среди клиентов говорит тот факт, что многие заведения были полностью забронированы в течение первых нескольких дней после окончания блокировки.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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