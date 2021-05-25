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25.05.2021 17:41
Рубрика: Власть

В Баренцевом море более 10 кораблей провели масштабные учения

Текст: Александр Степанов
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Корабли Северного флота во главе с атомным крейсером "Петр Великий" провели в Баренцевом море межвидовые учения с привлечением авиации. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, комплексные учения корабельных тактических групп прошли в прибрежных полигонах боевой подготовки. В маневрах было задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ противолодочной авиации.

Фото: Mindaugas Kulbis/AP
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На учениях были отработаны действия сил флота по развертыванию корабельной группировки в море и противоминному обеспечению. Кроме того, экипажи тренировались в поиске подводных лодок, отражении налета авиации и средств воздушного нападения условного противника. Также были выполнены зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы и постановка пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.

В ходе учений, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и малый ракетный корабль "Рассвет" отразили нападение условного противника с воздуха с помощью зенитных ракетных комплексов "Кинжал" и "Оса".

Руководил учениями заместитель командующего флотом Олег Голубев с борта крейсера "Петр Великий".

Власть Безопасность Армия

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