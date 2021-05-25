В Болгарии митингуют против незаконных действий спецслужб

В Софии у здания Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) проходит митинг. Граждане, блокирующие бульвар, выражают недовольство инкриминируемой спецслужбам прослушкой оппозиционных политиков.

"Здесь (в ГАНБ - ред.) находится фабрика по созданию, хранению и использованию наигрубейшим образом компроматов", - заявил один из организаторов демонстрации и бывший сотрудник Агентства Росен Миленов. В качестве одного из требований он назвал проведение прозрачного внутреннего расследования, призванного пролить свет на незаконные действия ГАНБ.

Акция проходит при усиленном присутствии полиции. Движение транспорта временно остановлено.

Несколькими днями ранее председатель служебного правительства Болгарии Стефан Янев и глава МВД Бойко Рашков подтвердили информацию о том, что в преддверии апрельских парламентских выборов спецслужбы республики вели прослушку представителей оппозиционных политических сил. Рашков допустил, что команда к вторжению в личную жизнь была дана правившей до этого партией "Граждане за европейское развитие Болгарии".