В Бразилии готовятся к третьей волне коронавируса

Не успела Бразилия справиться со второй волной COVID-19, как все чаще здесь стали звучать призывы начать подготовку к третьей. Обнаруженный на прошлой неделе в северо-восточном штате Мараньян индийский вариант коронавируса не на шутку напугал министерство здравоохранения страны и региональные власти.

Апрель уже вошел в историю Бразилии как самый смертоносный месяц за период пандемии коронавируса, хотя именно в апреле власти смогли взять под контроль ситуацию с распространением инфекции. Во многих регионах начали смягчать карантинные ограничения, но до отмены комендантского часа пока так и не дошло.

Однако с приходом мая количество новых случаев заражения начало медленно ползти вверх. К концу месяца это уже стало походить на тенденцию. Так, в понедельник в штате Сан-Паулу заполняемость палат интенсивной терапии, предназначенных для лечения COVID-19, вновь превысила 80-процентный рубеж. Эпидемиологи сравнивают ситуацию в Бразилии с началом третьей волны на европейском континенте, в особенности в тех странах, где власти не торопились с проведением широкомасштабной кампании по вакцинации населения.

Масла в огонь подлило официальное подтверждение в минувшую пятницу первых шести случаев заражения индийским вариантом коронавируса. В Бразилию его привезли моряки, прибывшие в страну из Малайзии.

В отличие от предыдущих двух волн в этот раз министерство здравоохранения страны быстро отреагировало на новую угрозу. Уже в субботу минздрав объявил об организации санитарных кордонов в аэропортах и на основных автомагистралях, соединяющих различные регионы страны.

"Индийский вариант вызывает у нас определенные обеспокоенности. Мы опасаемся, что этот вариант начнет передаваться от человека к человеку" - заявил министр здравоохранения Марсело Кейрога в ходе пресс-конференции.

Со вторника в аэропортах и на автомагистралях близ Сан-Паулу начинают действовать санитарные кордоны. Прибывающие из бразильского штата Мараньян и Аргентины, где были выявлены случаи заражения индийским вариантом коронавируса, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест. Тех, кто приедет без анализов, заставят сдать ПЦР в ближайшей клинике и обяжут сесть на карантин до получения результатов. А тех, у кого обнаружат коронавирус, ждет десятидневная изоляция.

В некоторых курортных городах в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро подобные санитарные барьеры действуют уже несколько месяцев, но пока они ограничиваются только замером температуры. Экспресс-тесты на коронавирус используют только, когда человек имеет явно выраженные симптомы.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 24 мая, за минувшие сутки в стране выявлено 37,5 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, 790 человек стали его жертвами. Но из-за особенностей работы системы здравоохранения страны статистика на выходных значительно отличается от будних дней. В минувшую пятницу, например, количество новых случаев составляло 76,9 тысячи человек, 2215 человек погибли. За весь период пандемии коронавирусом в Бразилии заболели 16,1 миллиона человек, 449,9 тысячи бразильцев стали его жертвами.