В Китае пять человек отравились токсичным газом на пищевой фабрике

На пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань пять человек погибли в результате, предположительно, отравления токсичным газом. Об этом говорится в заявлении правительства уезда Чаннин.

Инцидент произошел днем 24 мая на предприятии "Фурун Суньлэй". Прибывшие на место спасатели обнаружили восемь человек, семь из них без сознания. Один рабочий был в сознании, его немедленно госпитализировали, пишет РИА Новости. Позже власти сообщили, что пятеро пострадавших признаны погибшими.

Правоохранительные органы приступили к расследованию. Уже установлено, что находившиеся на фабрике люди могли отравиться токсичным газом во время проведения ремонтно-строительных работ.