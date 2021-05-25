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25.05.2021 17:06
Рубрика: Общество

В Минэкономразвития назвали условие развития рынка телемедицины в России

Текст: Василий Кошкин

Объем рынка телемедицины в России в 2019 году составил 1,5 млрд. рублей. Как заявил замминистра экономического развития Владислав Федулов в ходе заседания круглого стола в Госдуме, главное условие продвижения новых технологий в сфере здравоохранения - их безопасность для граждан.

Фото: iStock
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По словам Федулова, ведомство рассматривает ряд инициатив, направленных на развитие рынка телемедицины. Так, например, речь идет о возможности в отдельных случаях устанавливать диагноз и назначать лечение с использованием телемедицинских технологий.

Кроме того, ведомство допускает возможность корректировки ранее назначенного пациенту лечения иным лечащим врачом, которого выберет сам пациент. Среди других предложений - разрешить дистанционное медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента без очного приема.

Минэкономразвития также считает возможным упростить процедуру подписания добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. В ведомстве полагают, что необходимые документы можно будет оформлять с помощью простой электронной подписи, формируемой в информационной системе медицинской организации.

Реализация этих инициатив возможна как в рамках поправок в законодательство, так и в рамках экспериментального правового режима, отметил Федулов.

Общество Здоровье Правительство Минэкономразвития

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