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25.05.2021 21:15
Рубрика: Экономика

Ставки на удаление

Суд в Москве оштрафовал Google на 6 миллионов рублей
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Мировой суд участка N 422 Таганского района признал компанию Google LLC виновной в трех административных правонарушений по ч. 2 статьи 13.41 КоАП.

То есть американская компания нарушила порядок ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в России. По данным Роскомнадзора, в среднем Google не удаляет от 20 до 30 процентов ссылок на запрещенный контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографией, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, за три правонарушения Google назначены штрафы по два миллиона рублей. То есть общая сумма штрафа для компании составила 6 миллионов рублей.

Кроме того, на вторник назначено рассмотрение еще восьми административных протоколов Роскомнадзора к американской соцсети Facebook. Максимальная сумма штрафа по статье 13.41 КоАП - 4 млн рублей. То есть Facebook может грозить штраф до 32 миллионов рублей за неудаление противоправной информации. Перед этим 12 мая мировой суд Таганского района оштрафовал Телеграм Мессенджер на 5 млн рублей. Первыми же были оштрафованы Twitter по трем административным протоколам почти на 9 млн рублей и TikTok на 2,6 млн рублей. Также в июне ожидается рассмотрение аналогичных исков к Facebook и Google. Во всех случаях речь идет о неудалении противоправной информации, в частности, о призывах к подросткам выйти на протестные акции в январе в Москве.

Всего на рассмотрении в суде находится более 20 административных протоколов в отношении соцсетей, которые были составлены в Роскомнадзоре с февраля по март. При этом регулятор предупреждал владельцев соцсетей, СМИ и интернет-платформ о недопущении распространения информации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Такие материалы должны были незамедлительно удаляться.

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