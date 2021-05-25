Мировой суд участка N 422 Таганского района признал компанию Google LLC виновной в трех административных правонарушений по ч. 2 статьи 13.41 КоАП.

То есть американская компания нарушила порядок ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в России. По данным Роскомнадзора, в среднем Google не удаляет от 20 до 30 процентов ссылок на запрещенный контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографией, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, за три правонарушения Google назначены штрафы по два миллиона рублей. То есть общая сумма штрафа для компании составила 6 миллионов рублей.

Кроме того, на вторник назначено рассмотрение еще восьми административных протоколов Роскомнадзора к американской соцсети Facebook. Максимальная сумма штрафа по статье 13.41 КоАП - 4 млн рублей. То есть Facebook может грозить штраф до 32 миллионов рублей за неудаление противоправной информации. Перед этим 12 мая мировой суд Таганского района оштрафовал Телеграм Мессенджер на 5 млн рублей. Первыми же были оштрафованы Twitter по трем административным протоколам почти на 9 млн рублей и TikTok на 2,6 млн рублей. Также в июне ожидается рассмотрение аналогичных исков к Facebook и Google. Во всех случаях речь идет о неудалении противоправной информации, в частности, о призывах к подросткам выйти на протестные акции в январе в Москве.

Всего на рассмотрении в суде находится более 20 административных протоколов в отношении соцсетей, которые были составлены в Роскомнадзоре с февраля по март. При этом регулятор предупреждал владельцев соцсетей, СМИ и интернет-платформ о недопущении распространения информации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Такие материалы должны были незамедлительно удаляться.