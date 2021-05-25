Станет ли метро, автобусы, трамваи для парижан и жителей прилегающих к французской столице департаментов бесплатными? Это произойдет, если на предстоящих в конце июня региональных выборах победит социалистка Одре Пюльвар. Будучи правой рукой мэра Парижа Анн Идальго и, естественно, пользуясь ее полной поддержкой, именно это обещание дама родом с острова Мартиника сделала ключевым пунктом предвыборной программы.

Как говорят эксперты, чем чище воздух в городе, тем меньше респираторных заболеваний, ДТП и прочих дорожных происшествий, что обходятся обществу в огромные суммы со многими нулями. Фото: Getty Images

На первых порах, по ее задумке, начиная с осени этого года, бесплатным станет проезд для детей и молодежи в возрасте до 18 лет, а также для безработных не старше 25 лет. В 2024 году все желающие смогут, не раскошеливаясь на билет, пользоваться общественным транспортом по выходным и праздничным дням. С 2026-го он станет бесплатным также и в будни.

При этом Одре Пюльвар ссылается на положительный опыт целого ряда французских городов, а их около 30, где общественный транспорт полностью или частично стал бесплатным. Так, на северо-западе страны в портовом Дюнкерке с населением в 200 тысяч человек вот уже без малого три года во всех городских автобусах не берут плату за проезд. В итоге 48 процентов жителей практически полностью отказались от автомобилей, а многие вообще их продали, что, во-первых, серьезным образом улучшило местную экологию, а, во-вторых, и это немаловажно, благоприятно сказалось на материальном положении горожан. Отпала необходимость тратиться не только на билеты, проездные, но и на бензин, страховку, не говоря уже о регулярном техобслуживании, ремонте автомобиля, влетающих, как правило, в копеечку. Более того, народ стал чаще выезжать в центр города с его магазинами, кафе и бистро, а значит, оживились торговля, ресторанный бизнес.

Примерно в 30 французских городах общественный транспорт уже стал бесплатным

Одре Пюльвар уверена, что нечто подобное произойдет и в столичном регионе Иль-де-Франс, куда входит Париж и семь департаментов. "Где бы во Франции ни вводилась эта мера, везде она имела огромный успех у граждан, и никому из них даже не приходило в голову засомневаться в этом", - написала она в недавнем обращении к избирателям.

А вот непосредственная соперница социалистки нынешняя глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс полагает, что у проекта есть серьезные недостатки. Главный из них - финансирование. Дело в том, что бюджет столичной транспортной сети, а это 10 миллиардов евро ежегодно, лишь на треть обеспечивается продажей билетов. Остальное - налоги с предприятий, государственные дотации. Где взять еще три миллиарда евро, а то и больше? Те самые, чтобы сделать транспорт для всех бесплатным. По мнению Одре Пюльвар, было бы желание, а деньги можно найти. При этом она ссылается на недавно принятый закон о защите окружающей среды, который отныне позволяет регионам самостоятельно вводить экологические налоги. Так что бюджетный дефицит социалистка предлагает пополнить за счет налога на автотранспорт, в частности, грузовой, который серьезно загрязняет атмосферу, а также за счет дополнительных платежей с работающих в регионе крупных IT-компаний.

И еще. Сторонники Пюльвар убеждены, что с внедрением бесплатного общественного транспорта самым серьезным образом улучшится положение дел в регионе в целом. Как считает бывший министр экологии Эмманюэль Косс, чем чище воздух, тем меньше респираторных заболеваний, ДТП и прочих дорожных происшествий, что обходятся обществу в огромные суммы со многими нулями.