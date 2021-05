В Роспотребнадзоре рассказали о переносимых комарами опасных инфекциях

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) могут быть переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве дали рекомендации по профилактике заболеваний, которыми можно заразиться при укусе комара.

Чем опасны комары

На территории России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров, относящихся к 8 родам: Anopheles, Culiseta, Aedes, Culex, Coquillettidia, Orthopodomyia, Uranotaenia, Toxorhynchites. Эпидемиологическое значение имеют представители родов Anopheles, Culiseta, Aedes, Culex и Coquillettidia.

Передача инфекции комарами происходит при укусе, то есть трансмиссивным путем.

В нашей стране комары могут стать причиной заражения туляремией и, потенциально, сибирской язвы, малярийного плазмодия и арбовирусов, относящихся к семействам Togaviridae, Bunyaviridae и Flaviviridae, а также нематод, вызывающих дирофиляриозы.

"Эндемичные для России заболевания, переносчиками которых являются комары: туляремия, дирофиляриозы, лихорадка Западного Нила (ЛЗН), лихорадки, вызываемые вирусами группы Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), лихорадка Батаи, лихорадка Синдбис, Карельская лихорадка, лихорадка Леса Семлики", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Инфекции, не эндемичные для России, могут быть завезены в страну больными людьми, занесены больными животными или зараженными переносчиками, которые способны перемещаться на большие расстояния с морским, воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Более детальные сведения о географии распространения потенциально опасных комаров

1. Малярия - эндемичная инфекция для Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Центральной Азии, стран Тихоокеанского бассейна, Южной Америки. В России местная передача возможна в Центральном регионе и в Западной Сибири комарами An. messeae, An. maculipennis и An. beklemishevi, в предгорьях Большого Кавказа - An. maculipennis и An. superpictus, на равнинных территориях Дагестана - An. maculipennis и An. sacharovi, в Поволжье, Краснодарском крае - An. atroparvus и An. maculipennis, на Дальнем Востоке - An. sinensis. На Черноморском побережье Кавказа возможна передача малярии с участием An. maculipennis и An. plumbeus.

"Малярийные комары на эндемичных территориях могут находить укрытия в воздушных судах и по прибытии на территорию России стать источником так называемой "аэродромной малярии", поэтому по рекомендации ВОЗ во время стоянок воздушные суда обрабатываются дезинсекционными средствами для предотвращения укусов комаров", - пояснили в ведомстве.

2. Вирусы чикунгунья, денге, Зика циркулируют повсеместно в зонах тропического и субтропического климата. В России лихорадку денге завозят туристы, возвращающиеся из Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, с Карибских островов (Доминиканская Республика), из Центральной Америки, Африки. Лихорадку чикунгунья завозят из Индии, Индонезии, лихорадку Зика - преимущественно из Америки, Юго-Восточной Азии.

Эффективным переносчиком возбудителей этих болезней в России могут быть инвазивные виды Ae. aegypti и Ae. albopictus, зарегистрированные на Черноморском побережье Кавказа и на юге Краснодарского края. Возможен завоз зараженных комаров из-за рубежа различными видами транспорта.

3. Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) массово регистрируется в России с 1999 года. На сегодня возбудитель этой инфекции зафиксирован на территориях 62 регионов страны. ЛЗН представляет собой природно-очаговую болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающую у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной системы. Высокий риск заболевания тяжелой клинической формой - у людей старших возрастных категорий и иммуносупрессивным состоянием.

Основным источником возбудителя ЛЗН в природе являются птицы водного и околоводного комплексов, в городских условиях - домашние и синантропные птицы. Человек не является источником инфекции. Переносчиками вируса Западного Нила чаще всего являются комары различных родов и видов. Наиболее эпидемиологически значимыми являются комары видов Culex pipiens и Culex modestus. Заболевание имеет сезонные проявления: в центральных и южных территориях России - июнь- сентябрь, северных - июль. Заражение ЛЗН может происходить и в другие сезоны года при выезде в зарубежные тропические страны, где сезон передачи круглогодичный.

Места обитания комаров

Малярийные комары (род Anopheles) размножаются в пресноводных водоемах, в том числе небольших временных, например, емкостях, собирающих воду для полива.

Комары рода Aedes распространены во всех природно-климатических зонах России. Местами выплода комаров являются как временные пересыхающие водоемы, так и прибрежная зона больших водоемов, заболоченные территории. Максимум численности приходится на весну-начало лета. Завозные виды: Aedes (Aedes aegypti L., Aе. albopictus Sk., Ae. koreicus Edw.) в населенных пунктах могут размножаться даже в небольших емкостях, собравших дождевую воду - старых автомобильных покрышках, вазонах, поддонах цветочных горшков, мелких пластиковых контейнерах, и даже в углублениях веток и дуплах деревьев. Максимум их численности - вторая половина лета - осень.

Комары рода Сulex также тяготеют к водоемам, встречаются на заболоченных территориях, населяют подвалы домов с плохой гидроизоляцией. Комары вида Cx. pipiens в качестве мест выплода могут использовать любые искусственные емкости с застоявшейся водой на приусадебных и дачных участках: бочки, ведра, корыта. Максимум численности комаров этого рода приходится на конец лета или начало осени.

Профилактика инфекций, переносимых комарами

С помощью вакцинации можно защититься от туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита.

Кроме того, важно стараться снизить численность популяции кровососущих комаров, ограничивая возможности для их размножения. Например, на даче позаботиться о том, чтобы на территории не было открытых емкостей с водой, а в жилых домах осушать подвалы.

Третий важный элемент профилактики - установить сетки на окнах, а также применять репелленты и другие средства индивидуальной защиты.