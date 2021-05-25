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25.05.2021 20:14
Рубрика: Экономика

Зорьки на конвейере

В России клоны животных будут выращивать серийно
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Пять здоровых телят-клонов родились на полигоне в Башкортостане. Казалось бы, что тут особенного. После клонирования знаменитой овечки Долли наука научилась воспроизводить двойников самых разных животных. Некоторые прилично на этом зарабатывают, например, кореец Хванг за клон любимой собачки возьмет с вас 100 тысяч долларов. Ученые, наштамповав современных животных, намерены взяться за давно исчезнувших, в планах мамонт. А уж клон коровы - дело давно пройденное.
Серийные клоны могут стать прорывом в животноводстве. Фото: из личного архива Александра Кузнецова Серийные клоны могут стать прорывом в животноводстве. Фото: из личного архива Александра Кузнецова
Серийные клоны могут стать прорывом в животноводстве. Фото: из личного архива Александра Кузнецова

- Все верно, клонированной коровой сегодня никого не удивишь, - говорит автор проекта, резидент фонда "Сколково" Александр Кузнецов. - Но мы от единичного экземпляра перешли, если можно выразиться, к серии. Выбираем суперживотное, которое по мясу или молоку является абсолютными рекордсменом, и создаем не его уникальный клон, а сразу 50 или 100. Такое элитное стадо сможет в будущем тиражировать потомство с высокими продуктивными качествами. Таким образом, процесс селекции сокращается во много раз.

Фото: iStock
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Важно подчерк-нуть, что прежде чем запускать эмбрион в дело, рожать из него клон, тщательно изучается набор его генов. При малейшем подозрении на какие-то дефекты эмбрион отбраковывается. Этот входной контроль обеспечивает высочайшее качество будущих клонов.

Новая технология позволит создать популяцию максимально продуктивных и генетически ценных животных с заданным полом, дающих наибольшее количество молока или мяса, устойчивых к инфекциям и неблагоприятным факторам окружающей среды. И что крайне важно, поможет исключить зависимость от поставок генетического материала из-за рубежа.

По мнению специалистов, авторы проекта совершили настоящую технологическую революцию в животноводстве, сумев очень сложные, тонкие технологии вывести из "колбы" в цех. Переход от единичных клонов к серии потребовал разработки уникального оборудования. Это, в частности, планшетный мультигазовый инкубатор с системой видеорегистрации развития эмбриона, нейросети, которые следят за процессом, газосмесительная станция для подачи газовой смеси определенного состава. Вместо классической технологии переноса соматического ядра используется метод электрослияния яйцеклетки с соматической клеткой.

Выбираем суперживотное и создаем не его уникальный клон, а сразу элитное стадо

В научную команду, которой руководит доктор медицинских наук Владимир Беляков, вошли специалисты в области эмбриологии, генетики, клеточных технологий, биофизики, инженерии, приборостроения. Первые работы начались на ферме "Васильевское" в Сергеевском Посаде, которой руководит Сергей Горячев. Высокопродуктивных генотипированных животных для продукции и разведения смогут покупать как отечественные и зарубежные фермеры, так и агрохолдинги. Во что обойдутся такие суперклоны? По словам Кузнецова, промышленный вариант позволит сделать цену клонов такой же, как естественных животных.

Экономика АПК

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