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25.05.2021 00:10
Рубрика: Экономика

В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком

Текст: Евгений Гайва
Программа детского кешбэка стартовала 25 мая. Продажи продлятся до 31 августа, а отправиться в поездку можно до 15 сентября, сообщили в Ростуризме.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Семьи, купившие путевки в детские стационарные лагеря, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. По условиям программы, путевку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически поступит кешбэк.

Фото: Сергей Михеев / РГ
Объявлены условия для купивших путевки до старта программы детского кешбэка

Полный список лагерей, участвующих в программе, опубликован на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Детский отдых". Там можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора.

В первую очередь задача программы - сделать доступнее детский отдых для тех родителей, которые не имеют никаких льгот и приобретают путевки в детские лагеря на коммерческой основе, подчеркивают в Ростуризме. Но воспользоваться кешбэком, по условиям программы, могут и те семьи, которые имеют льготы, и оплачивают путевки частично. В этом случае кешбэк начислят на ту сумму, которую семья оплатила самостоятельно со своей карты "Мир".

Получить кешбэк смогут и те семьи, которые купили путевки в детские лагеря до запуска программы. Для этого им нужно будет подать заявку на портале Госуслуг с 15 июня, предъявив документы об оплате. Выплаты в этом случае будут идти до конца октября.

Если по каким-либо причинам родители будут вынуждены отказаться от поездки ребенка и придется вернуть путевку, возврат кешбэка также произведется автоматически, никаких дополнительных заявлений писать не придется.

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