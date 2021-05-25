В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком

Программа детского кешбэка стартовала 25 мая. Продажи продлятся до 31 августа, а отправиться в поездку можно до 15 сентября, сообщили в Ростуризме.

Семьи, купившие путевки в детские стационарные лагеря, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. По условиям программы, путевку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически поступит кешбэк.

Полный список лагерей, участвующих в программе, опубликован на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Детский отдых". Там можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора.

В первую очередь задача программы - сделать доступнее детский отдых для тех родителей, которые не имеют никаких льгот и приобретают путевки в детские лагеря на коммерческой основе, подчеркивают в Ростуризме. Но воспользоваться кешбэком, по условиям программы, могут и те семьи, которые имеют льготы, и оплачивают путевки частично. В этом случае кешбэк начислят на ту сумму, которую семья оплатила самостоятельно со своей карты "Мир".

Получить кешбэк смогут и те семьи, которые купили путевки в детские лагеря до запуска программы. Для этого им нужно будет подать заявку на портале Госуслуг с 15 июня, предъявив документы об оплате. Выплаты в этом случае будут идти до конца октября.

Если по каким-либо причинам родители будут вынуждены отказаться от поездки ребенка и придется вернуть путевку, возврат кешбэка также произведется автоматически, никаких дополнительных заявлений писать не придется.