В СФ оценили планы США распространять на Украине "американские ценности"

Госдеп США заявил о планах выделить около 100 тысяч долларов на организацию фестивалей на Украине для распространения там "американских ценностей". Комментируя это заявление, первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров отметил, все это является очередной пропагандой.

"Надо восстанавливать экономику (Украины, - прим. "РГ"), помогать с инвестициями, чтобы рабочие места создавать, а они их там фестивалями хотят кормить", - отметил парламентарий в беседе с RT. Сенатор подчеркнул, что это самая обычная пропаганда с целью "притянуть Украину к себе, воздействуя на молодежь".