В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов

Президент США Джозеф Байден выделил 1 миллиард долларов из федерального бюджета на подготовку страны к сезону ураганов, передает РИА Новости сообщение администрации Белого дома.

Отмечается, что это не вся сумма, которая предусмотрена на год, исходя из опыта прошлых лет. В прошлом году, например, в США было зафиксировано 22 крупных стихийных бедствия с ущербом не менее? чем в миллиард долларов каждое. Общая сумма ущерба за 2020-й год - более 100 миллиардов.

Значительную часть в этих расходах оставляют именно ураганы, обрушивающиеся на океанское побережье США. В минувшем году специалисты насчитали 30 крупных ураганов с большим ущербом и с пострадавшими среди местных жителей.