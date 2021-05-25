Верховный суд сообщил о снижении тюремного населения

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за четыре месяца этого года количество заключенных снизилось на 4,7 тысячи человек. Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания Совета судей России.

"Реализуются меры по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, в связи с чем численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы, по состоянию на 1 мая текущего года составила 478,2 тысячи лиц - на 4,7 тысячи лиц меньше, чем на 1 января этого года", - рассказал Вячеслав Лебедев.

Также он напомнил, что на рассмотрении Государственной Думы находится проект федерального закона о введении института уголовного проступка.

"Позиция Верховного Суда РФ остается прежней - введение института уголовного проступка соответствует содержанию, принципам и задачам уголовного законодательства", подчеркнул Вячеслав Лебедев.

Цель данной инициативы - избавить от судимости как можно большее число людей, впервые совершивших нетяжкие преступления и возместивших ущерб.