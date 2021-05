Виктория Кохана: Песня - самый понятный и эмоционально близкий жанр для человека

В конце мая свой день рождения отмечает популярный композитор Виктория Кохана. За последние несколько лет 18 ее песен прозвучали на фестивале "Песня года", 12 получили премию "Шансон года", четыре - статуэтку "Золотой граммофон". Виктория родилась в Киеве в 1990 году, окончила музыкальную школу имени Н.В. Лысенко, а затем - Киевскую консерваторию имени П.И. Чайковского. Песни на музыку Виктории имеются в репертуарах Николая Баскова, Таисии Повалий, Стаса Михайлова, Тамары Гвердцители, Славы и многих других исполнителей. Кохана рассказала нам о секретах творческой жизни.

Виктория, почему, имея за плечами такую серьезную классическую базу, вы занимаетесь эстрадными песнями?

Виктория Кохана: Потому что песня - это самый понятный, самый объединяющий и самый эмоционально близкий жанр для человека. Согласитесь, мало кто в машине будет слушать Бранденбургские концерты Баха, "Реквием" Шнитке или шестичасовую оперу "Парсифаль" Вагнера. А песни - слушают всегда!

Я считаю, что песня может играть важную роль в судьбах людей. Есть много примеров, когда песня являлась особым месседжем. Например, Стинг своей композицией They Dance Alone поддержал чилийских женщин, которые с помощью танца выражали свой протест. Майкл Джексон и Лайонел Ричи написали песню We Are the World, призывающую объединиться для помощи голодающим Африки. Элтон Джон посвятил Candle in the Wind принцессе Диане и ее миссии на Земле, вдохновив многих людей на искренние, добрые поступки. Вы понимаете, сколько всего можно рассказать за три короткие минуты: от судьбы одного человека до истории целого народа. И я уже не говорю о том, что песня - одна из форм объяснения в любви.

Консерваторское образование важно для эстрады? Например, Вангелис не получал музыкального образования, но это ему не помешало написать великое множество произведений, включая гениальное "Завоевание рая"?

Виктория Кохана: Абсолютно неважно! И ваш пример это как раз подтверждает. Вангелис - самородок, он существует сам по себе, он гений, он родился таким. Ему не нужно было консерваторское образование, а нужно было, чтобы ему просто не мешали творить. Наличие консерваторского образования не является ни формулой успеха, ни таланта как такового. И уж точно в консерватории не учат писать песни. Там учат писать симфонии, прелюдии и фуги.

Как вообще создается песня? С чего все начинается?

Виктория Кохана: По-разному, единого шаблона нет. Иногда какой-то звук, какое-то слово, особая эмоция, посещение концерта могут вдохновить на творчество. В последнее время меня вдохновляет поэзия.

Итак, музыка написана, исполнитель выбран, песня готова. На каком-то этапе можно понять, что она точно станет хитом?

Виктория Кохана: Никто точно этого сказать не может. Однако интуитивно "спрогнозировать" все-таки возможно. В процессе работы над песней может возникнуть ощущение, что она будет востребована и найдет отклик у слушателя. Но опять-таки, существуют такие понятия, как "рынок", "бизнес", "формат". Это раньше можно было один раз выступить в "Утренней почте" или "Голубом огоньке" и все, ты - узнаваемый артист, а твою песню знает и поет вся страна. Сейчас времена изменились. Мало написать просто хорошую песню, мало ее записать и выпустить! Необходимо проделать огромную работу по продвижению материала. В современном информационном мире хорошая песня, хорошая музыка может до зрителя просто не дойти…

А что вообще такое хорошая музыка?

Виктория Кохана: С одной стороны, это очень сложный вопрос, так как для каждого "хорошая музыка" - своя. С другой стороны, вопрос простой, так как в человеке заложены природой определенные понятия и ориентиры. Мы на подсознательном уровне понимаем, что вот это - хорошо, а вот это - плохо. С музыкой - то же самое! Для меня хорошая музыка - это Чайковский и Стинг, Бетховен и Таривердиев, Родион Щедрин и Игорь Крутой.

Вы снялись в новогоднем телевизионном мюзикле "1001 и одна ночь, или Территория любви". Расскажите об этой работе.

Виктория Кохана: В этом мюзикле прозвучало несколько моих композиций, а мне предстояло сыграть роль Визиря. Это был непростой опыт, так как я - не профессиональная актриса, но благодаря моему партнеру по съемочному процессу Филиппу Киркорову, мне было легче справляться с задачами режиссера. Филипп Бедросович очень меня поддерживал, всячески помогал, обращал внимание на каждую деталь и поднимал настроение всей съемочной группе. Волею судеб мы с Филиппом Бедросовичем снова встретились на съемочной площадке месяц назад. Я написала для него песню "По камням, по острым", и он предложил принять участие в съемке клипа на эту композицию.

Виктория, что вас вдохновляет?

Виктория Кохана: Хорошие люди, хорошая музыка, хорошая погода - все хорошее.