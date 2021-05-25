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25.05.2021 19:38
Рубрика: Власть

Точный "Калибр"

Владимир Путин обсудил планы развития Вооруженных сил
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Во вторник в Сочи президент начал традиционную весеннюю серию совещаний по вопросам развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады и сообщил, что испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 успешно завершаются. Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы безопасности России, в том числе у границ, требуют постоянной и высокой боеготовности, подчеркнул он.
Владимир Путин рассказал участникам совещания об укреплении ядерной триады России. Фото: РИА Новости Владимир Путин рассказал участникам совещания об укреплении ядерной триады России. Фото: РИА Новости
Владимир Путин рассказал участникам совещания об укреплении ядерной триады России. Фото: РИА Новости

"За последние годы были серьезно обновлены, скорректированы документы стратегического планирования в области обороны и военной безопасности", - констатировал Верховный главнокомандующий. "Это было сделано не только с учетом современных реалий, но и характера потенциальных угроз и вызовов", - уточнил он. "В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме. Поставленные задачи решались своевременно, четко", - оценил Путин. На высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений - что подтвердили проверки во всех военных округах и на Северном флоте.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Путин оценил боеготовность в пандемию

Качественно вырос уровень подготовки командного состава. "Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85 процентов командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирии и сейчас опираются на него в ходе маневров, командно-штабных учений и тренировок, при подготовке личного состава", - подчеркнул Путин.

"В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады", - констатировал президент. "Расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон", - сообщил Верховный главнокомандующий. "В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди постановка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - сказал он.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла - от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта, продолжил президент. Во время эпидемии ведущим предприятиям ОПК была оказана серьезная господдержка, которая позволила сохранить производственную базу, перспективные заказы и квалифицированные уникальные кадры, напомнил он.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", - заявил Путин. Поэтому совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой будет продолжено. "Поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективное вооружение и технику", - заверил президент.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Верховный главнокомандующий назвал три приоритетные задачи. Во-первых, нужно уточнить основные направления дальнейшего укрепления Вооруженных сил. "Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в стратегии и тактике ведущих военных держав мира", - указал Путин.

Вторая задача - самое серьезное внимание по-прежнему надо уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России. "Наши вооруженные силы первыми в мире получили - как вы знаете (теперь это уже все знают) - гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком", - напомнил Верховный главнокомандующий. Уже более 160 полетов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал". "Необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия", - указал президент.

В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены в полном объеме 

И наконец третья задача - всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой госпрограммы вооружения до 2034 года. "Эта работа уже началась, и она должна быть сделана качественно и в срок", - обозначил Путин.

Серия совещаний завершится в четверг. Участники используют эти дни также для самостоятельных контактов и мини-совещаний с президентом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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