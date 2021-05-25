Американский штат Флорида ввел внушительные штрафы для социальных сетей за блокирование учетных записей тех политиков или деятелей, которые участвуют в избирательных кампаниях. Такой закон, подписанный губернатором Роном Десантисом, будет действовать для крупных соцсетей, насчитывающих свыше 100 миллионов пользователей. С первого июля им грозит штраф в 250 тысяч долларов за каждый день блокировки политика, избирающегося на уровне штата, и в 25 тысяч в том случае, если речь о выборах низших уровней. Кроме того, если соцсети все же вознамерятся блокировать политика, они будут обязаны уведомить его об этом за семь дней до принятия решения.

Цель очевидна - как отмечает газета The New York Times, таким образом власти "дают прямой отпор" IT-гигантам из Кремниевой долины, растущее влияние которых на политику в последний год приобрело формы прямого вмешательства. В первую очередь речь о тех ограничениях, которые Facebook, Twitter и другие платформы накладывали на учетные записи Дональда Трампа во время прошлогодней предвыборной кампании. А после беспорядков у Капитолия 6 января Трампа и вовсе заблокировали бессрочно. Такая неприкрытая политическая цензура в отношении главы государства со стороны IT-гигантов в стране, которая называет свободу слова краеугольной для своего общества, вызвала много вопросов и в самой Америке, и по всему миру. Ведь то влияние, которым обладают сегодня соцсети, трудно недооценить. А учитывая, что симпатии Кремниевой долины к Демократической партии США секретом не являются, политики-республиканцы и их консервативный электорат не без оснований боятся, что их взгляды все чаще будут оказываться под запретом. Например, губернатор Флориды заявлял, что "цензоры Кремниевой долины" фактически запретили дискуссию на своих платформах о целесообразности ковидных локдаунов или ношения масок. Консерваторы в Америке выступали против жестких ограничений, но в соцсетях их аргументы подвергались дотошному модерированию, что объяснялось борьбой с дезинформацией о COVID-19.

После подписания документа губернатор Флориды, представляющий Республиканскую партию и являющийся одним из сторонников Трампа, с нескрываемой гордостью заявил, что его штат первым дает отпор "технологическому тоталитаризму" и "попытке Кремниевой долины властвовать над свободой слова". Закон "привлечет IT-компании к ответственности, потребует опубликовать подробные правила (модерации контента) и обеспечить их справедливое применение". Жители штата получат возможность через суд получить до 100 тысяч долларов компенсации от соцсетей за нарушения такого рода. Более того, в случае признания виновными в нарушении законодательства компаниям могут запретить заключение контрактов с госструктурами.

Сами крупные соцсети пока не комментировали новое законодательство Флориды. Ранее их представители не возражали против регулирования в целом, но замечали, что это может ограничить их способность модерировать опасный контент. Ассоциация индустрии компьютеров и коммуникаций назвала закон "опасным и дорогостоящим", полагая, что он "дает возможность зарубежным экстремистам заниматься антиамериканской пропагандой". Возмущение ассоциации вызвало и то, что в законе отдельно прописано исключение для сайтов и платформ, которые "владеют развлекательными парками". Речь, конечно, о компании Disney, которая владеет парком крупнейшим Disney World в местном Орландо. Ее власти Флориды вывели из-под действия закона, видимо, во избежание конфликта с компаний, чей парк обеспечивает огромный приток туристов в этот регион.

Информационный ресурс Newser считает, что к закону неизбежно возникнут вопросы, например, в плане нарушения прав IT-гигантов, которыми их наделяет первая поправка к конституции США.

Власти Флориды и еще нескольких штатов не намерены мириться с тем, как социальные сети агрессивно вмешиваются в политику

Флорида действительно первый штат, который ввел такое законодательство, но, скорее всего, далеко не последний. Аналогичные документы рассматриваются законодателями в штатах Арканзас, Кентукки, Оклахома и Юта.

Между тем

Спикера Палаты представителей США и третье лицо в иерархии американской власти Нэнси Пелоси уличили в откровенном нарушении своих обещаний избирателям. Штаб Пелоси, ведущий сбор средств на ее предвыборную кампанию, неоднократно рассылал агитационные письма, в которых спикер заверяла, что из личных средств внесет в фонд своей компании такую же сумму, которую перечислит спонсор. Между тем, как отмечает axios.com, хотя с начала года спонсоры перечислили штабу Пелоси около 4 миллионов долларов, сама спикер, чье состояние в долларах оценивается в девятизначную сумму, по сей день не потратила на исполнение обещаний ни цента.

Эксперты отмечают, что в последние годы американские политики в борьбе за финансовую поддержку от граждан все чаще бросаются такого рода обещаниями внести средства из своего кармана, но практически никогда их не выполняют. Дошло до того, что министерство юстиции США недавно дало понять, что к законности такой агитации могут возникнуть вопросы в том случае, если обещания не совпадают с реальностью.