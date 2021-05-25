Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы

Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. Тенденция на снижение уровня безработицы в стране сохраняется уже более полугода, сообщил "Российской газете" генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Так, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в апреле снизился на еще 0,2 процентных пункта - с 5,4% до 5,2%.

"Это следствие и общего оживления экономики, и мер по поддержке занятости. С учетом старта этих тенденций, можно ожидать выполнения поставленной президентом задачи в срок - до конца года число занятых вернется к допандемическим показателям",- подчеркнул Платыгин.