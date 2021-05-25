Володин назвал Россию последним островом демократии и свободы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал Россию последним островом демократии и свободы в мире. Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта о временном запрете становиться кандидатами на всех выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций.

Реагируя на реплику депутата от ЛДПР Сергея Иванова, Володин привел сравнение с реакцией американских властей на протесты сторонников Дональда Трампа у здания Конгресса 6 января. "Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы, - напомнил Володин. - Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение".

В итоге этих граждан обвинили по статье "внутренний терроризм", отметил Володин. "И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? - продолжил он сравнение. - И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?"

В связи с этим он назвал Россию последним островом демократии и свободы. И именно от россиян зависит, как будет строиться жизнь на нем и будет ли он развиваться и расширяться, добавил Володин.

Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил изменить формулировку на "материк свободы" в силу размера страны. "Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, - с улыбкой отреагировал спикер. - Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается... Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился".

В ходе заседания также имела место дискуссия о том, как состояться в политике. "Прижавшись" к лидерам в партийных списках, не получится, выразил мнение Володин. По его словам, важен прямой диалог с избирателями, а этому способствует избирательная кампания в одномандатных округах. "Когда идем на выборы и показываем людям одного человека, а дальше все в списке, и никто их не знает, - это проблема", - заметил спикер.

Те, кто впервые идет в политику, должен идти в округ, уверен председатель ГД. "Надо начинать с муниципального уровня, потом региональный, затем федеральный", - объяснил он.