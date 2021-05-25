Володин назвал Россию последним островом демократии и свободы

Новости

Из больницы в Казани выписали шесть учеников гимназии №175 14:53
Новак: Россия готова к поставкам "Спутник V" в Саудовскую Аравию 14:40
Верховный суд сообщил о снижении тюремного населения 14:36
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ 14:31
У сериала "Сёгун" с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ будет ремейк 14:30
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:23
ЦАГИ представил исследования в области вертолетного такси 14:00
Вышел трейлер "Порохового коктейля" с Линой Хиди и Карен Гиллан 14:00
Памфилова напомнила о важности прививки от коронавируса 13:53
"Вашингтон" не отпустил Самсонова в сборную России 13:52
Песков выразил сожаление из-за введения ЕС запрета полетов над Беларусью 13:47
ФНС готовит проект полностью безбумажного документооборота 13:40
Собянин рассказал о дискуссии вокруг программы реновации в Москве 13:37
В Кремле выразили надежду на освобождение задержанной в Минске россиянки 13:35
Samsung представила новую линейку интерьерных телевизоров в России 13:35
Российский режиссер позвал Кевина Спейси в свой фильм 13:25
Борис Титов покинет пост бизнес-омбудсмена 13:19
Песков назвал слова Уйбы про Путина вырванными из контекста 13:14
"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже 13:07
Володин предложил использовать опыт Москвы для обновления жилья в регионах 13:05
В РСА объяснили, кто будет платить за ДТП с роботом-курьером "Яндекса" 13:03
В гостиницах Петербурга запретили "шведский стол" 13:00
Насколько безопасно снимать наличные с чужих карт через QR-код 12:53
Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы 12:48
В Мадриде сняли все ограничения на передвижение 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 14:34
Рубрика: Власть

Володин назвал Россию последним островом демократии и свободы

Текст: Татьяна Замахина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал Россию последним островом демократии и свободы в мире. Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта о временном запрете становиться кандидатами на всех выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации/duma.gov.ru
Володин: Неуважение других стран к памяти о войне плохо скажется на отношениях с Россией

Реагируя на реплику депутата от ЛДПР Сергея Иванова, Володин привел сравнение с реакцией американских властей на протесты сторонников Дональда Трампа у здания Конгресса 6 января. "Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы, - напомнил Володин. - Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение".

В итоге этих граждан обвинили по статье "внутренний терроризм", отметил Володин. "И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? - продолжил он сравнение. - И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?"

В связи с этим он назвал Россию последним островом демократии и свободы. И именно от россиян зависит, как будет строиться жизнь на нем и будет ли он развиваться и расширяться, добавил Володин.

Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил изменить формулировку на "материк свободы" в силу размера страны. "Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, - с улыбкой отреагировал спикер. - Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается... Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился".

В ходе заседания также имела место дискуссия о том, как состояться в политике. "Прижавшись" к лидерам в партийных списках, не получится, выразил мнение Володин. По его словам, важен прямой диалог с избирателями, а этому способствует избирательная кампания в одномандатных округах. "Когда идем на выборы и показываем людям одного человека, а дальше все в списке, и никто их не знает, - это проблема", - заметил спикер.

Те, кто впервые идет в политику, должен идти в округ, уверен председатель ГД. "Надо начинать с муниципального уровня, потом региональный, затем федеральный", - объяснил он.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
СК начал проверку после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе
Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим показали на видео
Грузия откроет сухопутные границы 1 июня
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы