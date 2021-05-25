Володин предложил использовать опыт Москвы для обновления жилья в регионах

Опыт московской программы реновации жилищного фонда можно использовать при реализации аналогичных проектов в регионах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки в ГД, посвященной московской программе в этой сфере.

Володин назвал московский опыт положительным примером совместной эффективной работы всех ветвей и уровней власти. Он отметил роль главы государства в реализации программы, подчеркнув, что решение принималось в сложных экономических условиях на фоне зарубежных санкций.

"Опыта такого не было, - подчеркнул он беспрецедентный характер московской реновации. - Всегда строили, но не думали, что необходимо будет сносить и предоставлять жилье. Домам по 60-70 лет, если эту программу не реализовывать, буквально через 10 лет все начнет сыпаться".

Спикер предложил рассмотреть возможность реализации аналогичных программ на других территориях. "Потому что проблема со старым жильем есть по всей стране, - пояснил председатель ГД. - И, конечно, такой подход, как в столице нашей родины, может быть актуальным в российских регионах".

В первую очередь, считает парламентарий, столичный опыт следует взять на вооружение регионам-донорам.

На выставке "Московская реновация: шаг в будущее" представлены материалы о законодательной работе, положившей начало программе, варианты отделки домов и благоустройства прилегающих территорий. В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, лидеры парламентских фракций и председатели профильных комитетов ГД.