Врач раскрыла опасность коронавируса для зубов

В период заболевания COVID-19 у человека вырабатывается меньше слюны, что может навредить зубам и ускорить их разрушение. Об этом АГН "Москва" рассказала директор Института стоматологии имени Боровского ПМГМУ имени Сеченова Ирина Макеева.

"Слюны выделяется меньше, а когда слюны выделяется меньше или нарушается ее вязкость, то ухудшается качество очищения поверхности зубов этой слюной", - объяснила врач. По ее словам, из-за этого в эмали могут возникнуть зоны слабой минерализации, а на их месте, в свою очередь, развиться кариес.

Кроме того, заболевший человек при высокой температуре тела не может адекватно чистить зубы, считает Макеева.

"Конечно, за такой короткий срок зубы по факту не разрушатся, а вот десны воспалятся. Неделя без нормальной чистки - и будет воспаление", - предупредила она.