Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

Если фармацевт вместо назначенного вам врачом лекарства начинает настойчиво предлагать его аналоги, то это, скорее всего, уловка. Таким мнением с радио Sputnik поделился врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, сотрудник аптеки может упомянуть лекарства по акции, либо просто нахваливать другой препарат. Часто за этим стоит желание побудить покупателя раскошелиться - либо купить более дорогой аналог, либо взять что-то дополнительно.

Тут главное правило такое: в первую очередь надо следовать рекомендациям лечащего врача, фармацевт в данном случае никак не может быть более авторитетным, даже если он абсолютно искренне хочет помочь покупателю. К тому же сотрудник аптеки может просто не понимать, какой логикой руководствовался врач при назначении именно этого препарата.

Иногда исключения можно сделать для дженериков, то есть лекарств под другим названием, но с тем же действующим веществом и в той же его дозировке. Алексей Хрулев рекомендует перед походом в аптеку самостоятельно узнать в интернете химическое название действующего вещества и посмотреть, в каких препаратах оно является основным. Если по составу и по стране производства все совпало, то его можно покупать и принимать, полагает специалист.