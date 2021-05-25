ВВС США сообщили о гибели пилота при крушении самолета близ Лас-Вегаса

В результате крушения самолета близ Лас-Вегаса, погиб пилот. Заявление об этом опубликовано на сайте авиабазы ВВС США Неллис.

"Самолет под управлением субподрядчика, взлетевший с базы ВВС Нелис, разбился примерно в 14.30 24 мая за пределами южной границы базы", - цитирует РИА Новости сообщение. Отмечается, что за штурвалом находился пилот американской компании Draken, больше на борту никого не было. Сейчас на месте крушения работают федеральные и местные службы быстрого реагирования.

Согласно данным Национального совета по безопасности на транспорте США, разбился истребитель Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation. Представители регулятора выехали на место крушения, где будут проводить расследование.