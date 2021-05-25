Вышла iOS 14.6. Почему ее нужно установить

Компания Apple официально выпустила стабильную версию iOS 14.6. В ней появилось важное нововведение - поддержка lossless-формата для приложения Apple Music.

Формат "без сжатия" понравится меломанам, которые слушают музыку на профессиональной аппаратуре. Кроме того, в новой iOS заработает поддержка пространственного аудио Dolby Atmos. Музыка в формате lossless появится в Apple Music в июне.

Еще одно новшество касается меток AirTag, которые уже появились в продаже. В обновленной iOS можно указать адрес электронной почты в качестве контакта - для тех, кто найдет потерянную метку. Чтобы получить сведения о владельце, нашедшему нужно отсканировать AirTag с помощью iPhone, метка должна быть переведена в режим пропажи.

Третье нововведение - разблокировка iPhone с помощью функции "Управление голосом" в первый раз после перезагрузки.