Захарова: В ЕС хотят устроить "вакцинную войну" против России

В Евросоюзе хотят начать "вакцинную войну" против России. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова радиостанции "Вести ФМ".

"Страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем", - сказала она.

По словам Захаровой, если такие войны и ведутся, то исключительно против России. "Это бесконечный поток лжи (про российские вакцины)".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что странам необходимо учитывать все вакцины, а не только произведенные на Западе.