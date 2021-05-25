Сегодня, 25 мая, в полночь начала работать программа детского кешбэка за путевки в оздоровительные летние лагеря. Накануне корреспонденты "Российской газеты" узнали, как регионы подготовились к этому старту, которого родители ждали с таким нетерпением несколько недель. Выяснилось, что долгожданный кешбэк доступен не всем. Пока, надеемся. Тем не менее у родителей возникают вполне логичные вопросы.

Все подробности программы детского кешбэка по регионам станут известны после 25 мая. Фото: Сергей Михеев

Детский кешбэк, напомним, это возврат 50 процентов денег, потраченных родителями или другими представителями детей на покупку путевки. Но не более 20 тысяч рублей, сколько бы она ни стоила.

Вопрос первый: какие лагеря в программе?

Республика Калмыкия в программе детского кешбэка не участвует, сообщили вчера в пресс-службе главы региона. И объяснили это отсутствием организаций, "включенных в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей Республики Калмыкия". Почему - не пояснили. В Санкт-Петербурге на момент подписания этого номера "РГ" тоже не было "поименного" списка лагерей, участвующих в программе.

Как пояснила нам Надежда Сухолапова, президент петербургской ассоциации "Взрослые и дети", объединяющей руководителей лагерей, у организаций есть три возможности попасть в список. Либо они самостоятельно включаются в программу, но тут нужен хороший системный администратор, чтобы технически все сделать правильно.

Либо лагерь должен действовать через агрегатора, либо работать через турфирму. В последних двух случаях стоимость путевки незначительно, на 2-3 процента, повысится. В Петербурге это примерно 2 тысячи рублей.

В Нижегородской области списка лагерей тоже не было. Его обещают разместить в конце мая на сайте регионального министерства образования. Ожидается, что в программу детского кешбэка войдут 11 лагерей. В Астраханской области, по данным регионального минобрнауки, будет только три лагеря. В Пензенской области - 13 загородных стационарных лагерей, из низ 8 - муниципальных. Их список уже составлен, и его обещают разместить на сайте регионального оператора.

Повезло башкирским родителям. В конце прошлой недели чиновники готовили документацию, чтобы все 107 детских лагерей Башкирии прошли по критериям и оказались в списке для федерального кешбэка. Назвали в республике и дату его публикации - 25 мая.

Совет. Ищите свои лагеря на сайте МИРПУТЕШЕСТВИЙ.рф .И помните: детские здравницы добровольно принимают решение об участии в программе. Не найдя их в списке, лучше напрямую позвонить в лагерь и все узнать. И только потом оплачивать путевку.

Вопрос второй: онлайн-лагеря в программе?

Лагеря какого типа входят в программу, похоже, пока зависит от регионов. В большинстве уверенно назвали загородные стационарные лагеря круглосуточного пребывания.

Что касается палаточных и дневного пребывания, то по ним ждут рекомендаций из федерального центра. Пока их в программе кешбэка не учитывают, как и городские школьные лагеря, походы с палатками, экспедиции, экскурсионные поездки и онлайн-лагеря.

Вопрос третий: как вернуть деньги, потраченные до 25 мая?

Как сообщила Надежда Сухолапова, президент петербургской ассоциации "Взрослые и дети", по этому вопросу ожидаются конкретные разъяснения на федеральном уровне.

Примерно то же самое нам сказали и в других регионах. Алгоритм власти уже разработали. Так что ждем разъяснений. Особенно родителей волнует ситуация, если путевка, купленная до 25 мая, оплачена либо наличными, либо не картой "Мир".

Вопрос четвертый: как оформить кешбэк?

В принципе, в регионах информацию о программе можно найти на официальных сайтах.

Правда, не везде будет пошаговая инструкция. Ее составила наш собкор из Астраханской области. Итак, как это делается.

Программа стартует 25 мая в 0.00 часов. Обязательное условие - иметь карту "Мир" (ее нужно оформить предварительно). И зарегистрироваться в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/, нажав кнопку "регистрация" и указав номер телефона и карты. Иначе программа кешбэка не сработает.

Затем на сайте МИРПУТЕШЕСТВИЙ.рф выбираем регион. После чего система выдаст список лагерей, которые участвуют в программе. Надеемся, такие списки скоро появятся.

Как только увидели список, нажимаем на понравившийся лагерь, и система переведет на главную страницу сайта здравницы. Здесь будет раздел-кнопка: кешбэк за путевку. Нажимаем и попадаем на форму регистрации. Нужно будет указать фамилию, имя, отчество, электронную почту и сумму оплаты путевки. Вбиваем номер карты. Готово! Через пять дней, как мы уже писали, на эту же карту вернется 50 процентов цены путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Вопрос пятый: сколько путевок можно купить?

Тоже часто задаваемый вопрос. Если ребенка отправят на три смены в разные лагеря или в один и тот же, кешбэк за все три путевки положен?

"Предполагаем, что да, подобных ограничений в программе не прописано", - ответили в минобрнауки Астраханской области. То же сказали и в Башкирии, Петербурге. В Пензенской области были не так уверены - сослались на необходимость разъяснений из федерального центра.

Вопрос шестой: как найти смену по интересам?

Некоторые родители отметили вот такое "неудобство в программе". Выбрать лагерь можно только по региону и по названиям здравниц.

А хотелось бы иметь возможность выбора и по тематическому направлению смен, например, робототехническое, спортивное, лидерское и так далее.

Такие смены очень востребованы, и родители готовы потратиться, чтобы отдых для ребенка прошел с пользой и для ума.

Например, нижегородка Анна Полякова везет сына в математический лагерь в другом регионе. С мужем планируют отдыхать там же, по соседству.

Выбирали из нескольких математических смен. Цена примерно одинаковая: по 40-50 тысяч рублей за 12 дней. "В прайсе нашего лагеря про кешбэк речи не было, - сожалеет Анна. - 50 процентов - это весомо. Половину месячной зарплаты вернуть было бы неплохо".

Что в сухом остатке?

Что показало наше исследование? Информации о кешбэке в регионах есть, но из-за отложенного старта недопонимание сохраняется.

Выбирать лагерь для кешбэка можно по региону и названию. А хотелось бы еще и по тематическим сменам: например, спортивным, робототехническим

Многие уже до старта пытались купить через МИРПУТЕШЕСТВИЙ.рф путевку, но не смогли и стали жаловаться. А кто-то приобрел ее раньше - до появления разъяснений и теперь хочет вернуть часть денег.

Но пока нет конкретных разъяснений по возвращению кешбэка по ранее купленным путевкам. Из-за чего некоторые родители сдали ранее купленные путевки, предпочитая еще раз купить путевку - уже точно с кешбэком. И еще, не по всем регионам можно найти список лагерей.

Будем надеяться, что все это - рабочие моменты. И с 25 мая все будет четко и понятно.

Сколько стоит лето

Санкт-Петербург. Социальная стоимость трехнедельных путевок - 33 тысячи 514 рублей. Средняя коммерческая стоимость - 42-45 тысяч.

Нижегородская область. Смена в оздоровительном спортивном лагере - 45 тысяч рублей. В туристическом - 28 тысяч за две недели.

Астраханская область. Цена путевок от 14,8 тысячи рублей до 22,4 тысячи за 14 дней.

Пензенская область. Цена путевки в муниципальный загородный лагерь составляет 17 тысяч 237 рублей. В частный - до 20 тысяч.

Татарстан. Цены варьируются от 7 до 50 тысяч рублей. Средняя стоимость 12-15 тысяч рублей.

Башкирия. Рекомендуемая стоимость путевки в лагерь составляет 18 тысяч 950 рублей. Это минимальная стоимость 21-дневного отдыха. Среди коммерческих есть предложения до 60 тысяч рублей.