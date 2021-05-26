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26.05.2021 19:37
Рубрика: Экономика

29 мая в Московской области состоится гольф-турнир в формате делового события

Первый гольф-турнир Radio Monte Carlo Golf Cup пройдет в формате делового события и станет предваряющим мероприятием в рамках официальной спортивной программы XXIV Петербургского международного экономического форума.

29 мая радио Monte Carlo проведет собственный гольф-турнир - деловое мероприятие, которое объединит представителей бизнес-кругов, звезд отечественного шоу-бизнеса, представителей музыкальной индустрии, политиков и спортсменов.

Медиаиндустрия дает огромный простор для реализации рекламных, образовательных и культурных задач представителей бизнес-сообщества на частном и государственном уровне. На базе турнира органично пройдут обсуждения текущего положения дел в музыкальной и медиа отрасли. Будут созданы комфортные условия для заключения сделок.

"Для нас большая честь стать частью Петербургского международного экономического форума и создать площадку для коммуникации его участников. И, конечно, мы рады возможности продемонстрировать огромный потенциал "Русской Медиагруппы" по проведению масштабных деловых мероприятий - говорит генеральный директор холдинга Любовь Маляревская".

Важнейшей темой деловой сессии станет инвестиционная привлекательность российской музыкальной индустрии и интеграция отрасли и B2C бизнеса, а также новые перспективы, которые откроет для музыкального рынка взаимодействие с такими сегментами экономики, как ритейл, туризм, банковский сектор и так далее.

В числе заявленных тем: реалии концертной индустрии после пандемии, влияние, которое музыка оказывает на стимулирование продаж и лояльность потребителей, программирование музыкальных форматов и обеспечение быстрого роста премиальной аудитории.

В неформальной обстановке турнира по гольфу спикеры смогут обсудить эти и другие насущные отраслевые вопросы. После чего участники ПМЭФ'21 продолжат деловое общение в рамках основного форума.

Экономика Бизнес

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