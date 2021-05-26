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26.05.2021 22:33
Рубрика: Экономика

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений полетов над Беларусью

Рейс авиакомпании AirFrance AF1154 из Парижа в Москву, назначенный на среду, 26 мая, был перенесен на четверг, 27 мая. Об этом сообщил перевозчик.

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Причиной стала приостановка авиасообщения компании над территорией Беларуси. Это потребовало разработки и утверждения нового маршрута.

"Пришлось отложить рейс AF1154 по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы авиакомпании.

Проблем с другими рейсами не возникло, уточнил перевозчик.

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