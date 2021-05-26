Анализ ДНК показал, кто покоится в 1400-летней гробнице в Мексике

В Мексике исследователи Национального института антропологии и истории (INAH) при помощи анализа ДНК установили, кто именно был погребен около 1400 лет назад в роскошной гробнице.

Отчет об исследовании опубликован на официальном сайте INAH. Речь идет о гробнице, открытой еще в 2011 году. Она была найдена на археологическом участке Тингамбато в штате Мичоакан.

Еще тогда эксперты предположили, что захоронение принадлежит представителю элиты древности. На это указывает то, что в усыпальнице было обнаружено 19 428 различных артефактов, в том числе многочисленные украшения из ракушек.

Кроме того, в гробнице были найдены скелетированные останки женщины. Она была похоронена в погребальной камере, построенной на глубине пяти метров. Эта камера была защищена мощными каменными стенами и обладала сводчатым потолком из плит, выложенных по спирали.

К анализу скелета и артефактов ученые приступили только в 2016 году. По словам одного из авторов исследования Алехандро Вальдеса Эрреры, был проведен остеологический анализ и анализ древней ДНК. Результаты показали, что останки принадлежат молодой женщине, которая умерла в возрасте от 16 до 19 лет.

Возраст захоронения удалось точно определить методом радиоуглеродного анализа, который был проведен с использованием ускорителей частиц в Лаборатории масс-спектрометрии Национального автономного университета Мексики (UNAM).

Он показал, что женщина была погребена около 630 года нашей эры. То есть она жила в период расцвета цивилизации Тингамбато, который пришелся на 550-850 годы нашей эры. Причину смерти девушки пока установить не удалось. Анализ показал, что в определенные периоды времени она страдала от лихорадки и, в легкой степени, недоедания. Но скончалась девушка по какой-то другой причине.

Что касается найденных в гробнице артефактов, то ученые считают, что это были роскошные подношения, своего рода приданое, которое должно было сопровождать умершую в ее путешествии в загробный мир. Обилие погребальных предметов и тот факт, что они были аккуратно уложены на одной из каменных плит, говорят об очень высоком социальном статусе девушки.

Она явно относилась к элите общества, возможно, была представителем правящей семьи. Кстати, ученые установили, что более 18,6 тысячи бус и серег, найденных в гробнице, были изготовлены из ракушек моллюсков вида Spondylus princeps, которые обитают в Тихом океане.

Они отличаются своим оранжевым оттенком, который крайне высоко ценился древними культурами Мезоамерики. Иными словами, это были весьма ценные украшения, настоящие предметы роскоши.

Кроме того, покойная была погребена в нагруднике, украшенном ценными кольцами, также сделанными из ракушек. Кольца украшали также ее пальцы, а на щиколотках были найдены остатки бус, сделанных из ракушек вида Tripsycha tripsycha, и колокольчики, изготовленные из морских улиток.

Рядом с головой покойной находилась диадема и дисковидный артефакт, предназначенный для украшения головного убора, подобный тем, какие использовались народами майя. Правда, в данном случае предмет изготовлен из ракушки, а не из нефрита, как это делали майя. Также археологи обнаружили ракушки более двух тысяч маленьких улиток рода Olivella. Ученые считают, что они были вплетены непосредственно в волосы девушки.

Кроме того, вокруг тела были обнаружены пять атлатлей - специальных приспособлений для метания коротких копий, причем это оружие было украшено ракушками и зеленым минералом амазонитом. Это указывает не только на высокий статус девушки, но и на ее "воинственный характер".