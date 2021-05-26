В молитвеннике казненной королевы Анны Болейн нашли тайные записи

В молитвеннике английской королевы Анны Болейн, казенной по приказу мужа в 1536 году, обнаружены скрытые и неизвестные записи. Прочитать текст удалось с помощью ультрафиолетового излучения.

Как сообщает Тhe history blog, часослов был напечатан на пергаменте в Париже в 1520-х годах для первой жены короля Генриха VIII - королевы Екатерины Арагонской. Лишь после развода монархов книга стала собственностью Анны Болейн, которая очень дорожила ей и даже принесла Часослов с собой на эшафот.

Историк-медиевист Кейт Маккэффри, получив специальное разрешение, обнаружила в "Книге часов" затертые пятна. При исследовании в ультрафиолетовом свете проступили фамилии и подписи людей, связанных с Элизабет Хилл, подругой детства Анны Болейн. Трое из подписавших были женщины - это мать Элизабет Хилл, ее тетя, ее двоюродная сестра. Автограф также оставил один мужчина - ее дядя.

Исследователь предполагает, что после казни Анны Болейн и начавшейся кампании по дискредитации бывшей королевы, молитвенник передавался между доверенными лицами: от дочери к матери, от сестры к племяннице. Получив книгу, хранительницы расписывались под автографом опальной королевы.

"Если бы книга попала в другие руки, почти наверняка возникли бы вопросы по поводу оставшейся подписи Анны Болейн", - говорит Кейт Маккэффри.