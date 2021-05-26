Автодом в аренду: экзотика или новый популярный вид отдыха?

В России на волне популярности автотуризма растет спрос и на автодома. Взять такие автомобили в аренду на это лето успевают уже не все. А вот в Беларуси караванеров совсем немного. Несколько лет назад в стране было зарегистрировано около 2,5 тысячи домов на колесах, но реальные цифры значительно отличаются, поскольку многие транспортные средства поставлены на прикол и служат бытовками или дачными домиками.

Как в России

В Республике Алтай и Алтайском крае аренда всех доступных автодомов расписана до конца августа и даже на сентябрь, рассказывает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Автодом - это особое транспортное средство для длительных путешествий. Внутри устроены спальные места, есть кухонный блок с газовой плитой и холодильником, туалет, душ, электрическое освещение, отопление и горячая вода, рассказывает руководитель отдела продаж компании "Яхты на колесах" Григорий Бондарь. Путешествия на таком транспорте называются караванингом. Автодома все популярнее.

"Спрос на автодома постепенно рос все последние годы. Но прошлый год показал ошеломляющую активность", - уточняет руководитель компании "Туринкарс Раша" Максим Мигунов. В автопутешествия по России поехали те, кто раньше путешествовал за границу. "Многие даже спрашивают, что такое автодом, называют их непривычным образом", - говорит Мигунов. Компания, которую он представляет, финского происхождения, существует 38 лет и имеет 14 представительств по все Европе.

С прошлого года офис открылся и в России. Небольшой автопарк российского подразделения в десяток автомобилей на предстоящий летний сезон загружен на сто процентов, говорит Мигунов.

Стоит аренда от восьми до 17 тысяч рублей в сутки. Но такая цена оправдывает себя - не нужно тратиться на ночевки в отелях, можно самим готовить еду. Впрочем, в России серийное производство автодомов отсутствует. Какие-то организации выпускают штучный товар или переделывают под автодома другие транспортные средства. Но в основном автодома в Россию ввозят из Европы через Беларусь, говорит Лобарев. В прошлом году завезти машины не позволили закрытые границы. Сейчас проблема в том, что автодомов просто нет у европейских продавцов. Заказать новый автодом можно только на 2023 год. А предложения на рынке подержанных автомобилей сократились в 20 раз - все скупили сами европейцы.

Автодома российского производства стоят от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. А вот хороший автодом серийного зарубежного производства обойдется от семи до 15 миллионов рублей. Словом, обладание собственным автодомом - удовольствие недешевое, доступное людям с достатком выше среднего.

Интересно, что покупают автодома на 90% представители из регионов России. А берут в аренду - на 90% жители Москвы, говорят эксперты. Дело в том, что в Москве сложно найти место для хранения такой техники. Жители городов-миллионников привыкли жить в кредит и пользоваться арендой. Берут в аренду автодома семьи, в которых по двое-трое детей. Как правило, это бизнесмены или люди, привыкшие путешествовать каждый год и имеющие возможность выезжать в другие страны. По России на автодомах летом едут в основном в Крым и Сочи. Зимой также популярны Карелия, "Золотое кольцо", Алтай.

Потенциал для развития караванинга в России огромный, говорят эксперты. "Есть пример Европы, Россия идет следом. В 2019 году в Европе было продано 329 тысяч автодомов, а в России зафиксировано лишь несколько тысяч продаж автодомов за весь срок статистики. При сопоставимой численности населения цифры по количеству автодомов на одного жителя несопоставимы. Так что России есть куда расти", - поясняет Мигунов. Только нужно серьезно развивать инфраструктуру. Стоянок, мест заправки автодомов уже не хватает.

Обладание собственным автодомом доступно людям с достатком выше среднего. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Как в Беларуси

В Беларуси караванеров, к сожалению, немного, сетует управляющий директор общественной организации "Союз кемпингов" Владимир Рудой:

- Что поделаешь, караванинг - дорогое удовольствие, заниматься им исключительно лишь внутри небольшой страны накладно. По моим подсчетам, активных путешественников с проживанием в автодомах или автоприцепах у нас всего около 50.

А ведь Беларусь имеет все необходимые предпосылки для развития караванинга: удачное географическое положение, туристско-рекреационный потенциал, наличие международных транспортных коридоров. Более того, определенные наработки в развитии сферы автопутешествий были сделаны в стране еще в середине прошлого десятилетия. Тогда караванинг в госпрограмме "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы был даже назван одним из приоритетных видов туризма с учетом транзитных возможностей республики. И удивляться тут нечему: для зарубежных караванеров Беларусь представляет большой интерес в связи с тем, что неизведанных мест в Западной Европе для них остается все меньше.

В прошлые год была проделана определенная работа и по созданию инфраструктуры автопутешествий. Правда, полноценных кемпингов, как в Европе (ну или почти как), по словам Владимира Рудого, пока только два - в Минской и Брестской областях. Остальные вновь созданные либо приведенные в должный вид объекты - это в лучшем случае кемперные стоянки или площадки рядом с трассами, объектами агроэкотуризма, вблизи зон отдыха у водоемов и т. д. Есть в Беларуси и собственное производство по изготовлению жилых прицепов - предприятие "МАЗ-Купава". Оно появилось еще при Советском Союзе и поначалу называлось "Туртранс". Минский завод первым в СССР освоил выпуск техники для караванинга, а после этого - производство великого множества вариантов фургонов, прицепов и мобильных модулей на базе автомобилей. Практиковали на предприятии и выпуск автодомов - на базе "Газелей", рафиков, Fiat Ducato, но массового характера он не получил - потока заказов на престижные автодома в Минске не дождались. А вот бюджетные жилые прицепы "МАЗ-Купава" производит и сейчас, они пользуются спросом, в том числе и у россиян.