"Автодор" организовал уникальный полигон для испытания шумозащитных экранов

Во Владимирской области создан уникальный демонстрационный полигон для испытаний шумозащитных экранов. Проверенные здесь технологии по производству и установке экранов планируется применить на скоростной автомобильной дороге М-12.

Как сообщают в "Автодоре", на владимирском полигоне планируется проведение технико-экономической оценки экранов каждого производителя в жизненном цикле с учетом показателей удобства монтажа, долговечности, ремонтопригодности, капитальных и эксплуатационных затрат. Будет также проведена оценка опыта работы компаний на иных объектах.

В качестве экспериментальной площадки выбран строительный городок АО "Стройтрансгаз", где

семь компаний разместили экраны, соответствующие условиям СТО АВТОДОР 2.9-2014 "Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах" (в редакции от 16.10.20 № 279), устанавливающего повышенные требования к качественным показателям, конструктивным особенностям, гарантийным обязательствам.

ООО "ОЗМК" представило экраны с панелями из композитов, оцинкованной стали, нержавейки, стали с цинк-алюмо-магниевым защитным покрытием, светопрозрачные конструкции, технологию объединения стоек экранов со стойками освещения, тросовую систему удержания панелей на мостовых сооружениях и т.д., а также, технологию цифрового проектирования и строительства экранов. ООО "DoorHan" установило экраны с панелями из алюминиевого сплава, оцинкованной стали, светопрозрачные конструкции.

Группа компаний "Масстар" представила экраны с композитными панелями из армированного бетона и древобетона, большепролетные конструкции, инновационные конструкции экранов с наклоном от дороги, технологию устройства жестких акустических фартуков, изготавливаемых одновременно с панелями, специальную сетку-антиграффити, интеграцию экранов и железобетонного барьерного ограждения. ООО "Предприятие "ПИК" установило светопрозрачные конструкции, экраны с оцинкованными панелями, представило собственную технологию производства стоек экранов. ООО "Промпанель" представило секции со светопрозрачными конструкциями. ООО "Миаком СПб" установило экраны с панелями из ПВХ, светопрозрачными панелями. ООО "Элит ГРУПП" установило экраны со светопрозрачными панелями, оцинкованными панелями. А специалисты-дорожники оценят, чья продукция лучше.