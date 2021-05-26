Новости

РЖД сменят концепцию вагонов-ресторанов 04:03
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке 04:00
Новый вариант коронавируса обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу 03:16
Британская фотомодель умерла на Кипре после прививки AstraZeneca 03:13
Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО 02:37
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2" 01:54
В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США 00:50
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут 00:35
Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры 00:23
В Мехико пустили тестовые поезда по ветке метро, где обрушился мост 00:16
УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов 00:05
Архиепископ Афинский высказал сожаление о возникшем расколе в православии 25.05.2021
Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой 25.05.2021
УЕФА возбудил дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 25.05.2021
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 25.05.2021
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 25.05.2021
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 25.05.2021
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб 25.05.2021
В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 25.05.2021
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 25.05.2021
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 25.05.2021
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 25.05.2021
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 25.05.2021
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 25.05.2021
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 25.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 03:13
Рубрика: В мире

Британская фотомодель умерла на Кипре после прививки AstraZeneca

На Кипре зафиксирован первый случай смерти от тромбоза после вакцинации от COVID-19.

В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса

В больнице Никосии умерла 39-летняя британская фотомодель Стефани Дюбуа, сделавшая прививку шестого мая в Пафосе. Через восемь дней женщину госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, подключили к аппарату ИВЛ, прооперировали, но усилия медиков оказались тщетными. Сейчас минздрав Кипра выясняет, связана ли смерть пациентки с вакцинацией. Известно, что в организм британки был введен препарат Vaxzevria, выпущенный компанией AstraZeneca.

По данным ТАСС, второй пострадавшей от прививки стала 40-летняя местная жительница. Ее также госпитализировали. Здоровью женщины ничего не угрожает, заявили врачи.

В мире Европа Кипр Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут
Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону