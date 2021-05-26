Британская фотомодель умерла на Кипре после прививки AstraZeneca

На Кипре зафиксирован первый случай смерти от тромбоза после вакцинации от COVID-19.

В больнице Никосии умерла 39-летняя британская фотомодель Стефани Дюбуа, сделавшая прививку шестого мая в Пафосе. Через восемь дней женщину госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, подключили к аппарату ИВЛ, прооперировали, но усилия медиков оказались тщетными. Сейчас минздрав Кипра выясняет, связана ли смерть пациентки с вакцинацией. Известно, что в организм британки был введен препарат Vaxzevria, выпущенный компанией AstraZeneca.

По данным ТАСС, второй пострадавшей от прививки стала 40-летняя местная жительница. Ее также госпитализировали. Здоровью женщины ничего не угрожает, заявили врачи.