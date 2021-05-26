Цены на гречку и подсолнечное масло по-прежнему ползут вверх

На прошлой неделе, с 18 по 24 мая, больше всего из продуктов подорожала гречка (0,7%). С начала года рост цен на гречневую крупу составил 6,7%, следует из данных Росстата.

Напомним, власти рассчитывают стабилизировать цены на гречку с помощью запрета на экспорт - он вводится с 5 июня по 31 августа.

Другие продукты, по которым уже предприняты меры по стабилизации цен, тоже дорожали. Так, на 0,5% выросла стоимость подсолнечного масла, на которые цены зафиксированы еще в конце прошлого года. С начала года масло подорожало на 4,2%. Вместе с маслом были заморожены цены и на сахар-песок. Он дорожал не так активно: на прошлой неделе рост составил 0,1%, с начала года - 1,8%.

Продолжило дорожать мясо. Наибольший рост на прошлой неделе показали свинина и баранина - 0,5%. Говядина и мясо кур выросли в цене на 0,2%. Напомним, рост цен на мясо птицы и яйца также вызывал беспокойство федеральных властей. ФАС начал расследование причин роста цен, а производители пообещали в марте не повышать стоимость этих продуктов в течение двух месяцев. При этом с начала года мясо кур подорожало из мяса больше всего - на 15%.

Яйца куриные продолжили дешеветь - за прошлую неделю они снизились в цене на 2,3%. Но с начала года рост пока внушительный - 9,5%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. Но при этом стремительно дорожали капуста белокочанная - на 7,0%, морковь - на 5,2%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 2,5%. Зато цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры - на 3,5%.

Кроме яиц, подешевели только молоко питьевое цельное пастеризованное и рис - на 0,1%.

В целом недельная инфляция после некоторого периода торможения (до 0,1%) снова ускорилась до 0,2%. Индекс потребительских цен с начала года составил 103,2% (в прошлом году на ту же дату - 102,4%).