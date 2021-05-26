Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair

"В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательности своих оценок. Потому что в одном и том же абзаце итогового заключения заседания Евросовета призывать к независимому расследованию конкретно по линии ICAO (Международной организации гражданской авиации) и тут же закрывать воздушное пространство", - заявил Чижов.

По словам дипломата, Брюсселю "сначала надо разобраться" с тем, что же на самом деле произошло 23 мая.

Напомним, что в этот день летевший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступившего электронного сообщения о минировании воздушного судна.