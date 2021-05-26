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26.05.2021 11:39
Рубрика: В мире

Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair

Текст: Александр Гусаров
Евросоюз использует двойные стандарты в ситуации с посадкой самолета Ryanair в Беларуси и полностью утратил логику и последовательность в своих оценках. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Nicolas Economou/Getty Images Фото: Nicolas Economou/Getty Images
Фото: Nicolas Economou/Getty Images

"В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательности своих оценок. Потому что в одном и том же абзаце итогового заключения заседания Евросовета призывать к независимому расследованию конкретно по линии ICAO (Международной организации гражданской авиации) и тут же закрывать воздушное пространство", - заявил Чижов.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

По словам дипломата, Брюсселю "сначала надо разобраться" с тем, что же на самом деле произошло 23 мая.

Напомним, что в этот день летевший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступившего электронного сообщения о минировании воздушного судна.

В мире экс-СССР Беларусь Международные организации Европейский союз Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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