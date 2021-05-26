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26.05.2021 15:20
Рубрика: В мире

Продолжение следует

Что осталось за "скобками" скандального рейса?
Текст: Андрей Борисенко (sob@sb.by)
Самолет компании Ryanair, следовавший 23 мая по маршруту Афины - Вильнюс, после получения сообщения о минировании борта совершил разворот над территорией Беларуси и в 13.15 приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Как пояснил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, на электронную почту Национального аэропорта Минск поступило письменное сообщение на английском языке якобы от одной из запрещенных организаций, требовавших от Евросоюза отказа от поддержки действий Израиля в секторе Газа и пригрозивших взорвать заложенную в самолет бомбу над Вильнюсом. В небо поднялся дежурный экипаж на истребителе МиГ-29, который сопровождал пассажирский самолет.

Фото: Nicolas Economou/Getty Images
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В аэропорту Минск в результате обследования информация о взрывном устройстве не подтвердилась. На борту находились 123 пассажира, они прошли дополнительный контроль. В 20.48 самолет вылетел в Вильнюс. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

В этот же день появилась информация, что на борту приземлившегося в Минске самолета находился гражданин Беларуси Роман Протасевич, один из основателей признанного экстремистским телеграм-канала, обвиняемый по ряду статей Уголовного кодекса. В понедельник пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что Протасевич арестован и содержится в СИЗО.

Ситуация с рейсом авиакомпании Ryanair вызвала резко негативную реакцию ряда западных стран. Комментируя это, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз напомнил о том, что правила авиационной безопасности - абсолютный приоритет, и инцидент с воздушным судном нужно рассматривать с этой точки зрения. Он также заявил, что действия компетентных властей Беларуси полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона готова пригласить экспертов любых международных организаций, в первую очередь ИКАО, ИАТА, для проведения расследования и составления объективной картины произошедшего. Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей позже обратил внимание на то, что в странах Запада оперативно сделано множество политических заявлений не только с обвинениями, но и открытыми угрозами в адрес Беларуси. "Вот это абсолютно недопустимо. Это то, что называется "новый геополитический порядок в действии", - подчеркнул он.

Тем временем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона внимательно следит за развитием событий. И выступает за то, чтобы оценить эту ситуацию не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолетом соответствовали международным нормам, а истребитель был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС.

В мире экс-СССР Беларусь Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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